"Вже тричі перераховували". У штаті Джорджія заявили, що повторно затвердять результати голосування на виборах президента

Секретар штату Джорджія, де команда президента США Дональда Трампа тривалий час намагається опротестувати результати виборів президента, заявив, що повторно затвердить результати президентських виборів. Минулого тижня перерахунок голосів у штаті підтвердив перемогу новообраного президента США Джо Байдена.

“З дня виборів 3-го листопада пройшло 34 дні, - заявив Бред Раффенспергер, секретар штату Джорджія. - Ми вже тричі перерахували легально віддані голоси і результат лишається незмінним".

Раніше губернатор штату, республіканець Браян Кемп, відкинув вимогу президента США негайно скликати законодавців штату для перегляду результатів виборів. Трамп вимагав провести перевірку підписів виборців на бюлетнях. Президент США заявляв, що голосування поштою дозволило підтастувати результати виборів у США на користь Байдена.

Суперечка з приводу результатів виборів президента у штаті накладається на майбутнє повтоне голосування на виборах до Сенату у цьому штаті, яке визначить долю більшості яку нині Республіканська партія має у Сенаті США.

"Ви маєте вийти і проголосувати - і зробити це рано, починаючи з 14 грудня. Вони махлювали і сфальсифікували наші президентські вибори, але ми все ще виграємо їх", - заявив Трамп у ході мітингу у штаті днями.

Через дезінформацію довкола президентських виборів забезпечити явку серед республіканців стає складніше.

"Це відволікання і роз'єднаність ускладнює кампанію, і кандидати змагаються з усіх сил", - заявив Бред Раффенспергер, секретар штату Джорджія.

Другий раунд виборів до Сенату в Джорджії є вкрай важливим як для республіканців, так і для демократів. Тому в наступні тижні вся увага буде прикута саме до цього штату.

Дивіться також: SpaceX здійснила успішний запуск до МКС вантажного корабля Cargo Dragon