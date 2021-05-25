"Змінив світ". Байден зробив заяву до річниці вбивства Джорджа Флойда

У заяві до річниці вбивства Джорджа Флойда президент США Джо Байден наголосив на важливості підзвітності правоохоронців та розбудови довіри між правоохоронцями та громадськістю. Текст заяви президента США розміщено на сайті Білого дому.

"Ми повинні та можемо мати підзвітність та довіру у нашій системі правосуддя", - заявив президент США.

У вівторок Джо та Джил Байдени зустрілись з родиною Джорджа Флойда. Як відзначається, під час зустрічі донька Флойда сказала, що "тато змінив світ".

"Він це зробив", - каже текст самої заяви.

У заяві президент США закликав законодавців до схвалення законопроекту імені Флойда.

"Ми маємо діяти. Ми знаходимося у точці змін. Битва за душу Америки це постійне змагання між ідеалом Америки, що всі ми створені вільними та жорсткою реальністю, що расизм вже давно розділяє нас", - відзначив президнт США.

Згаданий Байденом законопроект George Floyd Justice in Policing Act пропонує низку змін, які дозволять покращити нагляд за діяльністю поліції та притягнення правоохоронці до відповідальності.

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