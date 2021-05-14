Претендентка на посаду канцлера Німеччини стала ціллю кампанії з дискредитації з боку крайніх і проросійських сил

У Німеччині повідомляють, що співголова партії «Зелених» Анналена Бербок, яку називають ключовою претенденткою на канцлерську посаду Німеччини, стала ціллю шкідливої кампанії в інтернеті.

Німецькі коментатори вважають, що за спробами дискредитації стоять різні сили, серед яких переважають крайні праві кола, які не сприймають жінку на владних позиціях, а також проросійські групи, яким не подобається її критична позиція щодо Москви.

Анналена Бербок та її партія «Союз-90/Зелені» виступають за припинення добудови газопроводу "Північний потік-2", який має постачати російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря.

Вона також заявляла про необхідність збільшення тиску на Москву у відповідь на російську агресію проти України.

Ми чітко відстоюємо опозиційного політика Олексія Навального і чітко виступаємо проти Північного потоку-2. Путіну це не подобається.

ЗМІ у Німеччині повідомляють, що після того як Бербок 19 квітня була названа претенденткою на посаду канцлера, в інтернеті масово почали поширювати зокрема абсурдні твердження, буцімто вона виступає за заборону домашніх тварин з міркувань захисту довкілля, її портрети з Джорджем Соросом і натяками про «єврейську змову», і навіть - фотомонтажі нібито оголеної лідерки «зелених».

На початку травня результати опитувань називали її найпопулярнішою претенденткою на посаду канцлера, але для того, щоб здобути посаду, вона повинна домогтися успіхів для своєї партії на виборах у вересні.

Великотиражна газета Bild надрукувала 12 травня статтю під заголовком «Кампанія Кремля проти Бербок» з твердженнями, що Москва стоїть за намаганнями не допустити, аби Анналена Бербок стала наступницею Анґели Меркель.

Часопис цитує зокрема колишнього очільника німецьких зелених Чема Ездеміра, який вказує: «Ми чітко відстоюємо опозиційного політика Олексія Навального і чітко виступаємо проти Північного потоку-2. Путіну це не подобається».

Bild стверджує, що має інформацію з «розвідувальних кіл НАТО», а також від німецьких фахівців про російську кампанію проти німецьких «Зелених» і пише про «добре відому» підтримку Москвою популістської антиіммігрантської партії AFD (Альтернатива для Німеччини) та німецької партії Die Linke (Лівої партії).

Газета вказує при цьому, що у низці телефонних розмов з Анґелою Меркель президент Росії запевняв, що Москва не втручатиметься у вибори в Німеччині.

Медіакомпанія Deutsche Welle ("Німецька хвиля") цитує політолога Йганнеса Гільє про те, що у цьому випадку йдеться про групи, які керуються ідеологією з елементами теорій змови, ісламофобії, антиіммігрантських настроїв та ненависті до жінок.

«Успішна жінка - ліберальний політик відповідає всім критеріям традиційного образу ворога для крайніх правих», - каже Йоганнес Гільє, називаючи проросійські групи «другою головною силою», що налаштована проти Анналени Бербок.

Deutsche Welle також цитує журналіста - дослідника дезінформації Тілля Екерта, який каже, що для кожного окремого аспекта нападів на Бербок використовуються і відкриті соціальні медіа, і приватні канали на зразок WhatsApp або Telegram.

Німецькі діячі та активісти вказують, що зупинити такі кампанії дезінформації та дискредитації неможливо, а тому важливою стає просвіта громадян, які повинні вміти оцінювати правдивість інформації, зважати на джерела і не поширювати фальшиві новини та маніпулятивні зображення.

2015 року комп'ютерна мережа німецького парламенту зазнала кібернападу, в ході якого була викрадена інформація використана під час виборчої кампанії 2017 року.

Німецьке розслідування дійшло висновку про причетність російських спецслужб до тих та інших інцидентів.

Москва відкинула ті звинувачення, які ускладнили відносини з Берліном.

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