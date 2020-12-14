Європейців закликають обмежити різдвяні святкування, Німеччина оголошує новий карантин

Рекордне зростання заражень коронавірусом і смертності пов’язаної з COVID-19 змусило уряд Німеччини оголосити жорсткий карантин з 16 грудня до 10 січня.

У п’ятницю Німеччина зареєструвала за добу рекордну за увесь час пандемії кількість нових заражених: 29 875, а також 598 померлих з коронавірусом.

...Помірковане Різдво, без зібрань у різдвяну ніч, без обіймів і без поцілунків.

Німецькі посадовці кажуть, що якщо другу хвилю пандемії не зупинити, то система охорони здоров’я може не справитися з кількістю хворих.

В інших країнах Європи уряди також заявляють про нові спалахи пандемії і закликають громадян обмежувати контакти й уникати людних місць.

Від середи у Німеччині, найбільшій країні ЄС, будуть закриті школи, дитсадки, а також крамниці (окрім тих, що продають товари життєвої необхідності) й перукарні.

Голова німецького уряду Анґела Меркель припустила, що одним з поштовхів до збільшення кількості заражень могли бути скупчення людей на передріздвяних закупах.

Ресторани, бари та інші громадські заклади в Німеччині закриті ще з 2 листопада. Людей заохочують працювати з дому.

Регіональні уряди планують послаблення заборон на гостювання на три дні Різдва 24-26 грудня, щоб родичі могли зібратися на свято, але це буде дозволено лише близьким рідним і не більше чотирьох дорослих гостей в одному помешканні.

Приглушені святкування у Європі

Італія, яка залишається країною з найбільшою кількість померлих з коронавірусом у Європі (64 520), заборонила різдвяні базари і людям радять не подорожувати країною без крайньої потреби.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте сказав, що італійців очікує «більш помірковане Різдво, без зібрань у різдвяну ніч, без обіймів і без поцілунків».

Франція сподівається на час Різдва пом’якшити жорсткий карантин, який діяв в країні з кінця жовтня.

15 грудня у Франції мають запровадити нічну комендантську годину між 9-тою вчора і 7-мою ранку, але дія цього обмеження буде призупинене у різдвяну і в новорічну ніч.

Французькі школи і ресторани залишатимуться закритими принаймні до 20 січня.

В Іспанії уряд рекомендує, щоб на родинні святкування збиралося не більше 6 осіб і радить проводити зібрання надворі.

У Великій Британії знову спалахнули палкі дискусії щодо можливої потреби достроково розпочати зимові канікули, щоб закрити школи.

Десятки тисяч британців, головно людей похилого віку а також деякі медичні працівники, вже отримали перші щеплення від коронавірусу.

Британія, яка першою у Європі почала програму вакцинації, сподівається до весни наступного року щепити усіх старших людей.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон застеріг, що більшість британців певний час залишатимуться незахищеними і тому загроза COVID-19 упродовж зими буде дуже високою.

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