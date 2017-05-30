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Трамп: Німмечина не платить належного внеску до бюджету НАТО

  • Голос Америки
APTOPIX Trump US G7

Президент Трамп повторив звинувачення на адресу Німеччини, що вона не платить своєї справедливої частки до бюджету НАТО. Він це зробив через три дні після зустрічі з лідером країни, яка, згідно з заявою в Білого дому, була корисною.

«Вони платять значно менше, ніж повинні на НАТО і військові потреби. Дуже погано для США. Це зміниться», заявив Трамп у вівторок у мірежі Twitter.

Після недавнього саміту «Великої сімки» на Сицилії канцлер Німеччина Анґела Меркель сказала: «Часи, коли ми могли повністю розраховувати на інших, закінчуються, я про це довідалася за минулі кілька днів».

Проте у вівторок Меркель з’ясувала, що вона залишається відданою сильним зв’язкам між США і Німеччиною.

«Наші трансатлантичні відносини залишаються надзвичайно важливими, сказала вона. – І заява, яку я зробила або що я сказала останнім часом, пов’язана з фактом, що, перед лицем теперішніх обставин, ми маємо додаткові причини усвідомлювати, що ми мусимо взяти свою долю у свої руки в Європі».

Меркель, серед інших європейських лідерів, різко критично оцінила рішення Трампа на саміті «Великої сімки» на Сицилії за те, що він відмовився висловити підтримку Паризькій угоді від 2015 року про боротьбу з кліматичними змінами. Меркель заявила, що угода про кліматичні зміни настільки важлива, що не може бути жодного компромісу щодо цього.

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