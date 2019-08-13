Доповідь: гіперзвукові ракети подвійного призначення загрожують безпеці світу

Нові ракетні технології, включно з так званими гіперзвуковими системами здатними розвивати швидкість, яка у понад 25 разів перевищує швидкість звуку, підігрівають нову гонку озброєнь в світі. Про це йдеться в звіті, оприлюдненому аналітиками з «Європейської мережі лідерства» (ELN).

Автори звіту «Контроль над ракетами: розібратись не складно» (Missile control: it’s not rocket science - мова оригіналу) попереджають, що припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) - є черговим підтвердженням зростаючого тиску на глобальну архітектуру безпеки. За словами дослідників, для зменшення загрози, яку представляють собою технології, що розвиваються, необхідно терміново укладати нові угоди про контроль за зброєю.

Останнє випробування російської гіперзвукової ракетної системи «Авангард» відбулося у грудні минулого року. У Москві стверджують, що «Авангард» здатний обходити усі існуючі системи протиракетної оборони. Розробники «Авангарду» прикріпили міжконтинентальну балістичну ракету до «крилатого бойового блоку, що планує», який рухається високо у небі, майже на межі зі стратосферою, на швидкості понад 11 000 км/ч. Ракета відділяється від бойового блоку, вже опинившись над ціллю. Система може споряджуватись як ядерними боєголовками, так і звичайними бомбами.

Розробкою подібних систем також займаються США, Китай і Австралія, пише автор звіту Катажина Кубяк.

Ці системи «перевершать існуючі ракети за швидкістю і маневреністю, і зможуть обходити будь-які існуючі системи ППО і ПРО у доступному для огляду майбутньому. Крім того, ми бачимо спробу розробок технологій по боротьбі з супутниками, включно із застосуванням ракет», - пише Кубяк. За її словами, розробка ракет подвійного призначення, які можуть споряджуватись як ядерним, так і звичайним боєприпасом, призвела до зростання невизначеності, яка може стати причиною «фатальної помилки».

«У кризовій ситуації військові діють в стресових умовах. Не знаючи про те, якого роду ракета летить у їхньому напрямку, вони можуть припустити найгірший сценарій, або невірно оцінити ситуацію, що може привести до ненавмисного ескалації », - пише Кубяк.

Минулого тижня на півночі Росії трагедією завершилися ракетні випробування - в результаті загинули щонайменше п'ять осіб, а на місці випробувань виріс рівень радіації. Це стало причиною для відновлення розмови про потенційну небезпеку ракет з ядерними двигунами, розробку яких веде Москва.

За словами Кубяк, архітектура глобальної безпеки переживає колосальний через появу нових технологій. Поширення нових типів ракет посилює конкуренцію між державами, збільшує витрати на оборону і підвищує ризик подальших військових зіткнень.

Головний висновок: світовій спільноті потрібно впритул зайнятися вирішенням питання гіперзвукового зброї і укласти нові договори, за допомогою яких можна буде контролювати розробку і застосування «гіперзвуку» в оборонних технологіях.

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