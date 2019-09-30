У Конгресі забов'язали адвоката Трампа надати документи, пов'язані з Україною

Очолювані демократами комітети Палати представників Конгресу США з питань Розвідки, Закордонних справ, Нагляду та реформ офіційно затребували в особистого адвоката президента США Дональда Трампа документи, які стосуються його відносин з українськими посадовцями. Запит є частиною ініційованого законодавцями-демократами розслідування, яке є частиною процедури імпічменту. Процедуру імпічменту було почато демократами через буцімто тиск президента Трампа на Україну з метою провести розслідування, яке могло би зашкодити його конкуренту на виборах у США Джо Байдену. Трамп відкидає ці звинувачення.

"Неспроможність або відмова виконати дану повістку (навіть на вимогу Білого дому) стане доказом перешкоджання розслідуванню Палати представників щодо імпічменту. Це може підштовхнути до несприятливих висновків щодо вас та президента", - йдеться у листі законодавців до Джуліані.

"Наш розгляд включає розслідування звинувачень, що ви виступали у якості агента президента у схемі, спрямованій на просування його політичних інтересів та зловживання повноваженнями посади президента. Все більше даних з відкритих джерел, включно з вашими власними заявами, вказують, що президент і ви, та інші, як видається, тиснули на уряд України, щоб організувати два політично мотивованих розслідування. Перше - це офіційні розслідування щодо українців, які надали докази проти визнанного винним колишнього голови виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта. Друге - стосується колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який є суперником Трампа на виборах президента 2020-го року", - також відзначається у листі.

Трамп заперечує будь-які порушення зі свого боку. Його адвокат Руді Джуліані заявляє, що екс-віце-президент США Джо Байден під час перебування на посаді впливав на рішення, які ухвалювались в Україні, переслідуючи особисту вигоду. Джуліані звертає увагу, серед іншого, на те, що син Байдена Хантер працював у компанії Burisma українського олігарха Злочевського, закидаючи, що на вимогу Байдена посади лишився екс-прокурор Пшонка, який буцімто розслідував діяльність Burisma. У Трампа стверджують, що ЗМІ США ігнорують йомвірні порушення з боку Джо Байдена.

"Лише подумайте про нахабність Байденів та їх переконаність, що їх захистять. Вони вважають, що ЗМІ їм належать і вимагають закрити мені рота. Їм відомо, що я маю факти, які їх викривають, а не чутки, вони знають, що вони скоїли, поставивши посаду Джо Байдена на службу українському корупціонеру", - заявив Джуліані у Twitter у неділю.

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