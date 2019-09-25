Все, що слід знати про початок процедури імпічменту Трампа

У вівторок спікерка Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про те, що Конгрес розпочинає офіційне ініціювання процедури імпічменту Дональда Трампа. Що все означає і скільки часу триватиме? Як шанси, що Трампа відправлять у відставку? Як реагують у США? І до чого тут взагалі Україна? Коротко відповідаємо на основні запитання.

Чому демократи хочуть відправити Трампа у відставку?

Тему імпічменту Трампа піднімають вже не вперше. Раніше демократи говорили про це, посилаючись на розслідування Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року. Нещодавно в Конгресі навіть інціювали розслідування, яке мало встановити, чи існують причини для оголошення процедури імпічменту.

Втім, ситуація змінилась, і тепер приводом для розгляду відставки президента фактично стала телефонна розмова із Володимиром Зеленським. Деякі українські ЗМІ писали про те, що процедуру імпічменту оголосили через начебто тиск Трампа на Зеленського і шантаж замороженням військової допомоги, якщо Україна не почне розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на виборах 2020 року. Проте це не зовсім так.

Як з’ясувалось, рішення про перегляд військової допомоги Україні Трамп прийняв ще за тиждень до телефонної розмови із Зеленським. А в уряді України заявили, що “тиску в розмові президентів не було”. Втім, Трамп підтвердив, що в дзвінку із своїм українським колегою він справді піднімав тему Джо Байдена. Відтак демократи звинуватили президента в порушенні конституції США, через те що він намагався залучити допомогу іноземного лідера, щоб нашкодити своєму політичному опоненту.

Лідерка Демократів у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі також критично висловилась про саму можливість переобрання Трампа на другий термін.

Процедуру оголосили, а що далі?

Якщо проста більшість Палати Представників проголосує “за”, — імпічмент оголошено. Втім, це не дорівнює відставці президента.​

Після оголошення процедури кожен із шести комітетів Палати Представників Конгресу починає власне розслідування президентства Трампа, щоб перевірити, чи існують для нього підстави. Якщо їх знайдуть, юридичний комітет має визначити статті, за якими звинуватять президента. Після цього комітет надсилає резолюцію про імпічмент повному складу Палати Представників. Якщо проста більшість проголосує “за”, — імпічмент оголошено. Втім, це не дорівнює відставці президента.

Після цього справу направляють у Сенат. Її розгляд нагадує кримінальне провадження. Члени Палати Представників виступають у ролі прокурорів — саме вони презентують обвинувачення у неправомірних діях. Обвинувачений (в цьому випадку президент) може викликати адвокатів, своїх свідків та влаштовувати перехресний допит свідків обвинувачення. Оскільки конкретна справа стосується України, то можна припустити, що якщо справа дійде до Сенату, то перед ним в ролі свідків можуть постати і представники української влади.

Весь цей процес очолює Верховний суддя Верховного суду США. Після процесу, Сенат збирається на закриту сесію для обговорень. Після цього на відкритій сесії сенатори голосують по кожному з пунктів імпічменту. І вже вони вирішують, відправляти президента у відставку чи ні. Для того, щоб це зробити, потрібно набрати 2/3 голосів “за”.

Скільки часу це може тривати?

Одночазначної відповіді немає, але точно можна сказати, що процес не є швидким. Оскільки справа потребує детального вивчення, її можуть розглядати декілька місяців і навіть півроку. Але можна очікувати, що розгляд завершиться до президентських виборів, які заплановані на листопад 2020 року. Зазвичай розслідування Палати Представників триває швидше, а більше часу займає процес у Сенаті. Втім, про це можна судити хіба що з попередніх спроб імпічменту президента у США.

Виходить, таке вже траплялось раніше?

В історії США чотири рази оголошували початок процедури імпічменту президента. Проте жодного разу вона так і не закінчилась успіхом.​

Так, в історії США чотири рази оголошували початок процедури імпічменту президента. Проте жодного разу вона так і не закінчилась успіхом. Вперше її почали щодо 15-го президента Джеймса Б’юкенена, він очолював США до Громадянської війни, проте підстав для його імпічменту так і не знайшли. Вдруге процедуру ініціювали щодо наступника Лінкольна — Ендрю Джонсона. Палата Представників оголосила йому імпічмент, однак Сенат це рішення не схвалив.

В сучасній історії США у відставку хотіли відправити двох президентів. Перший — Річард Ніксон, через Уотергейтський скандал. Але офіційно процедура імпічменту так і не закінчилась, оскільки Ніксон вирішив сам подати у відставку. І другий — Білл Клінтон, через скандал з Монікою Левінскі. Палата представників проголосувала за його відставку, але в Сенаті таке рішення не підтримали. Чи повториться подібна ситуація з Трампом? Однак на відміну від Ніксона і Клінтона, це його перший термін в Білому домі. Обидва попередні президенти постали перед процедурою імпічменту протягом своєї другої каденції, після якої вони вже не могли балотуватись знову.

Які шанси, що Трампа таки відправлять у відставку?

Більшість оглядачів схиляється до того, що Трамп таки залишиться на посту президента. ​

Американські оглядачі мають різні думки з цього приводу. Але більшість схиляється до того, що Трамп таки залишиться на посту президента. Палату Представників зараз контролюють демократи, тому перший етап процедури може пройти успішно, й в такому разі імпічмент Трампові таки оголосять. А от із розглядом у Сенаті все не так просто.

Всього є 100 сенаторів, зараз це 53 республіканці, 45 демократів і 2 незалежних. Нагадаємо, для оголошення відставки необхідно набрати 2/3 голосів, тобто 67 голосів “за”. Навіть якщо рішення підтримають всі демократи плюс двоє незалежних сенаторів, потрібно буде набрати ще 20 голосів від Республіканської партії. Станом на зараз це виглядає, м’яко кажучи, дуже малоймовірно. Проте якщо до моменту голосування у Сенаті щось зміниться і за відставку Трампа проголосують навіть його однопартійці, це буде перший випадок успішного імпічменту президента в історії США.

Але якщо Трамп залишиться на посаді, то його не переоберуть на виборах 2020?

Складно сказати. Коли питання про можливий імпічмент Трампа піднімали раніше, ще протягом розслідування Мюллера, лише 37% американських виборців підтримували таке рішення — згідно з соцопитуваннями Politico. Проти виступала половина американців, ще 12% не мали остаточної думки. І навіть серед прихильників Демократичної партії імпічмент підтримували не всі — за нього виступали 7 з 10 людей.

Деякі оглядачі стверджують, що весь цей процес лише збільшить шанси Трампа на переобрання. Цього остерігались і самі демократи — навіть спікерка Ненсі Пелосі до останнього не підтримувала початок процедури імпічменту. Востаннє, коли республіканці хотіли відправити у відставку Білла Клінтона, це суттєво збільшило підтримку Демократичної партії і вилилось у їхню перемогу на чергових виборах до Конгресу.

"Чимало його прихильників подумають (у разі успішного імпічменту Трампа - прим. ГА), що мав місце якийсь переворот".

Проти імпічменту висловився екс-голова ФБР, критик Дональда Трампа, Джеймс Комі, який вважає, що американці повинні проявити своє ставлення до чинного президента на виборчих дільницях.

"Чимало його прихильників подумають (у разі успішного імпічменту Трампа - прим. ГА), що мав місце якийсь переворот", - наводить слова Комі видання USA Today, - "Ми маємо взяти на себе відповідальність і проголосувати наступного листопада, і показати, що нас є певні цінності, і ми наполягаємо на тому, щоб наші лідери віддзеркалювали ці цінності".

Як реагують демократи і сам Трамп?

Оголошення процедури імпічменту Трампу безсумнівно є історичним моментом. І воно викликало бурхливу реакцію. У своїй заяві спікерка Палати Представників Ненсі Пелосі сказала: “Дії президента Трампа викривають негідний факт зради президентом клятви, яку він дав, заступаючи на посаду, зради наших національних інтересів і зради недоторканості наших виборів … Президент має бути притягнутий до відповідальності. Ніхто не є над законом”, — сказала Ненсі Пелосі.

В коментарі Голосу Америки конгресвумен Ільхан Омар, одна з найбільших критиків Трампа у Конгресі, сказала: “Ми дуже раді. Я говорила про імпічмент ще до того, як потрапила сюди [у Конгрес]. І я завжди говорила, що питання не в тому, чи ми будемо проводити імпічмент, питання в тому, коли. Я думаю, що цей момент настав. І як сказала сьогодні спікерка, момент знайшов нас”.

Сам Дональд Трамп миттєво відреагував на новини в традиційному для себе стилі, написавши серію повідомлень у твіттері. Президент США назвав оголошення процедури імпічменту “ролюванням на відьом”. “Настільки важливий день в Організації Об'єднаних Націй, стільки роботи та стільки успіху, і демократи навмисне мали зруйнувати та зневажити її новими терміновим сміттям полювання на відьом. Погано для нашої країни!”, — написав Трамп.

Згодом він додав: “В історії нашої країни не було жодного президента, з яким би поводилися так погано, як зі мною. Демократи замерзли від ненависті та страху. Вони нічого не роблять. Це ніколи не слід допустити до іншого президента. Полювання на відьом!”

Голова республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл відреагував дещо стриманіше. У своїй заяві він також розкритикував Демократичну партію: “Вашингтонські демократи шукали способів розвернути свою поразку на виборах 2016 року ще навіть до інавгурації президента Трампа. Результат — парад імпічменту в пошуках обґрунтування, що тривав два з половиною роки. Коли розслідування спецпрокурора Мюллера та Комітет з питань розвідки Сенату зняли нежиттєздатні звинувачення щодо змови з Росією, демократи просто перейшли до нових аргументів для їх заздалегідь визначеного висновку”.

Що все це означає для України?

Без сумніву, це історичний момент в українсько-американських відносинах. Та поки складно говорити, які це наслідки матиме для України в довгостроковій перспективі. Зараз Україна знову опинилась в центрі уваги американських ЗМІ, й до дій та заяв української влади прикуті пильні погляди журналістів.

Станом на зараз Україна й далі має двопартійну підтримку як в Палаті Представників, так і у Сенаті, і ця підтримка є найважливішою. Про жодну відміну військової допомоги чи іншої підтримки США зараз не йдеться. Важливою буде реакція офіційної української сторони — і експерти радять українським високопосадовцям не займати в цій боротьбі ні сторони демократів, ні сторони республіканців. Але так чи інакше, Україна вже поневолі опинилась у його центрі цього політичного виру.

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