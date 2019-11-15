США розслідують справу Руді Джуліані, особистого адвоката Трампа

Федеральна прокуратура почала розслідування відносно Руді Джуліані, особистого адвоката президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.
За даними Bloomberg, прокурори вивчають можливість фінансових порушень з боку Джуліані та обґрунтованість відсутності його реєстрації як іноземного агента. Як повідомляє видання Wall Street Journal, слідчі перевіряють, чи отримував Джуліані вигоду від газового бізнесу в Україні, який підтримували його клієнти.
Новини про розслідування щодо Джуліані потішили його критиків.
"Не турбуйся, Руді Джуліані! Я переконана, що для тебе все закінчиться не так, як для Роджера Стоуна, Пола Манафорта, Майкла Коена, Майка Флінна та Ріка Гейтса", - твітує Мішель Гольдберг, як веде колонку у популярному виданні The New York Times, перераховуючи близьких до Трампа осіб, яких визнали винними за різними звинуваченнями.
У президента США Дональда Трампа наголошують на необхідності розслідування щодо компанії Burisma, у якій працював син Джо Байдена, Хантер. Burisma - один із донорів Atlantic Council.
Натомість Шон Дейвіс, співзасновник консервативного видання Federalist критикує розслідування щодо Джуліані: "Син колишнього віце-президента США та його друзі заробили мільйони у корумпованій українській енергетичній компанії, коли його батько, віце-президент США, намагався звільнити прокурора, який намагався розслідувати цю компанію, але тепер розслідують Руді Джуліані? Посміховисько", - твітує Дейвіс.
Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, став ключовою постатю у розслідуванні щодо початку процедури імпічменту президента США. Законодавці також вивчають, яку роль Джуліані зіграв у тиску на президента України Володимира Зеленського задля розслідування діяльності політичних конкурентів Трампа.
Мімі Рока, колишній федеральний прокурор в Південному окрузі Нью-Йорка, розповіла Bloomberg, що "не здивується", якщо адвокату Трампа - Джуліані буде пред'явлено звинувачення внаслідок федерального розслідування.
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