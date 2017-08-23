Гламурне фото дружини міністра фінансів США спричинило скандал

Дружина міністра фінансів США Стівена Мнучина викликала шквал критики після того, як розмістила в Instagram фото, де вона супроводжувала свого чоловіка у відрядженні, зазначивши відомі марки одягу, які створили її білий брючний костюм та аксесуари, серед яких - Tom Ford, Valentino та Hermes.

"Вона була з сумкою Birkin. Думаю, це щонайменше $10 000", - сказала Ейпріл Раян в ефірі CNN. "Коли ви - державний діяч, або одружені з державним діячем, ви маєте пам'ятати, що на службі піклуються про людей, а багато людей, яким ви служите, не можуть дозволити собі сумку Birkin", - додала вона, повідомляє The Hill.

Дружина Мнучина - Луїза Лінтон, спочатку назвала критиків «чарівливо необізнаними» і припустила, що Мнучин, який до призначення на посаду міністра, обіймав високий пост в інвестиційному банку GldmanSachs, зробив більше внесок до економіки США і сплатив більше податків, ніж ті, хто її критикує.

Лінтон різко відреагувала на коментар Дженні Міллер з Орегону в Instagram, яка написала: «Добре, що ми змогли сплатити за Вашу невелику подорож. Жалюгідно».

Лінтон назвала коментар «пасивно агресивним» та «бридким», а також порадила коментатору: «відпочинь і подивись нові «Ігри престолів»

Після наростання критики, Луїза Лінтон, колишня актриса з Шотландії, видала вибачення: «я вибачаюсь за мій вчорашній пост в соціальних мережах, а також за мою відповідь. Вона була недоречною і нечутливою».

Міністерство фінансів США зазначило, що Мнучин та Лінтон відшкодують витрати уряду на подорож Лінтон і, що Лінтон не отримувала жодної компенсації від модних марок, зазначених в її пості.

Мнучин є одним з найзаможніших серед призначенців Трампа. Він практично двадцять років працював в Gоldman Sachs, а також є засновником успішного хедж фонду. Він також управляв компанією, яка інвестувала до виробництва фільмів в Голлівуді, включаючи такий відомий фільм, як "Аватар".

Мнучин одружився з Лінтон в червні, відігравши бучне весілля. До одруження, Лінтон була актрисою і грала невеликі ролі на телебаченні та в кіно.

В адміністрації Трампа є ряд дуже заможних осіб, включаючи міністра освіти Бетсі Давос, міністра торгівлі Вілбура Росса та радників і членів сім’ї Трампа Іванку Трамп та Джареда Кушнера.

"Вважаю, що дружини (чоловіки) політичних призначенців, як правило, зазнають посиленої критики, однак, з Трампом, напруга зростає" , - заявив політичний консультант Республіканської партії Алекс Конант, повідомляє АР.

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