Час-Time: Перша партія американського вугілля відправляється в Україну - НАЖИВО

В ефірі Час-Time: У ці хвилини перша партія американського вугілля відправляється зі США в Україну. Перші 62 тис. тон вугілля мають прибути до Одеси десь за три тижні – кореспонденти «Голосу Америки» передають з місця події. НАЖИВО. Щойно над територією США розпочалось сонячне затемнення. Курт Волкер провів у Мінську зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим. США призупинили видачу віз росіянам, президент Трамп готується оголосити нову стратегію дій Афганістані. Історія американського мандрівника, який подорожує Україною та знімає популярні відео блоги.