Повідомлення щодо угоди про глобальний мінімальний податок зустрічають із захватом, побоюванням

Повідомлення про міжнародну угоду щодо глобального мінімального податку викликають протилежні реакції у політиків, оглядачів у США, світі.

Американський економіст Пол Кругман привітав домовленість.

"Це найбільша зміна у світовій податковій системі за понад 100 років, велике досягнення", - пише журналіст BBC Джонатан Джозефс.

Сенаторка-демократка, колишній кандидатка на виборах президента США Елізабет Воррен вказала на посилення вимог щодо справедливого оподаткування гігантських корпорацій.

"Це великий крок до того, щоб зробити нашу глобальну податкову систему справедливішою", - заявила напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, "Європейська комісія потужно підтримує ці міжнародні зусилля. Всі компанії мають платити справедливу частку. Це наш обов'язок перед нашими громадянами".

Як повідомляв "Голос Америки", країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку домовились про перегляд міжнародних правил щодо оподаткування, глобальний мінімальний податок на рівні 15% та інші зміни покликані завадити ухилянню від податків.

Як повідомляє видання The New York Times, відповідно до угоди, технологічні гіганти подібні Amazon, Facebook будуть забов'язані сплачувати податки у країнах, де продаються їхні товари навіть, якщо вони не мають там фізичної присутності. Видання також наголосило, що майбутнє угоди залежить відо того, чи вдасться адміністрації Байдена закріпити її на законодавчому рівні.

"Республіканці, які виступають проти порядку денного Байдена щодо оподаткування у самих США, негайно виступили проти глобального угоди та пригрозили заблокувати її у Конгресі, що свідчить що попереду протистояння щодо спроб США рафтифікувати угоду", - відзначало видання.

Низка американських законодавців вже розкритикували угоду. Група сенаторів-республіканців оприлюднила заяву до міністерки фінансів США Єллен, у якій висловлено побоювання, що адміністрація Байдена може спробувати провести угоду всупереч Конституції США, як вимагає, відзначає лист, що "для схвалення будь-якої двосторонньої, або багатосторонньої податкової угоди необхідні консультація та згода з боку Сенату із двома третинами голосів"

Домовленість розкритикувала редакційна колонка видання The Wall Street Journal, яка стверджує, що країни світу не дозволять, щоб глобальний мінімальний податок зрівнявся із чинним податком у США, який робить Америку неконкурентною на міжнародній арені.

"Проект глобального податку, це поганий проект, який зменшить податкову конкуренцію, яка допомогла таким країнам як Ірландія залучити більше інвестицій та швидше зростати. Він обслуговує інтереси політичного класу, а не працівників", - відзначили у виданні.

У п'ятницю президент США Джо Байден оприлюднив заяву з приводу досягнення угоди. Байден назвав угоду свідченням того, що Америка "просуває економічні інтереси працюючих американських родин".

"Протягом десятків років, американські працівники та платники податків платили за податкову систему, яка надавала переваги мультинаціональним корпораціям, які виводили робочі місця та прибутки за межі країни. Ці перегони поступок (йдеться про змагання між державами щодо створення найбільш привабливого для інвесторів клімату шляхом зниження оподаткування - прим. ГА) не лише зашкодили американським працівникам, вони також створили невигідну позицію для багатьох наших союзників. Створення, вперше в історії, потужного глобального мінімального податку нарешті вирівняє умови для американських працівників та платників податків, разом з рештою світу", - відзначає заява.

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