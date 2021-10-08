Світові держави домовились про глобальний мінімальний податок - Байден оприлюднив заяву

Країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку домовились про перегляд міжнародних правил щодо оподаткування, глобальний мінімальний податок на рівні 15% та інші зміни покликані завадити ухилянню від податків.

Як повідомляє видання The New York Times, відповідно до угоди, технологічні гіганти подібні Amazon, Facebook будуть забов'язані сплачувати податки у країнах, де продаються іхні товари навіть, якщо вони не мають там фізичної присутності.

Видання також відзначає, що деталі угоди має бути узгоджено наступного тижня у Вашингтоні на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої 20-ки". Її підписання очікується на саміті у Римі наприкінці жовтня. Угода має запрацювати у повній мірі до 2023-го року.

Білий дім оприлюднив заяву президента США Джо Байдена з приводу досягнення угоди. Байден назвав угоду свідченням того, що Америка "просуває економічні інтереси працюючих американських родин".

"Протягом десятків років, американські працівники та платники податків платили за податкову систему, яка надавала переваги мультинаціональним корпораціям, які виводили робочі місця та прибутки за межі країни. Ці перегони поступок (йдеться про змагання між державами щодо створення найбільш привабливого для інвесторів клімату шляхом зниження оподаткування - прим. ГА) не лише зашкодили американським працівникам, вони також створили невигідну позицію для багатьох наших союзників. Створення, вперше в історії, потужного глобального мінімального податку нарешті вирівняє умови для американських працівників та платників податків, разом з рештою світу", - відзначає заява.

У статті використано матеріали The New York Times.

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