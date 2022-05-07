В ООН закликають терміново відкрити українські порти, щоб запобігти глобальній кризі голоду 

«Зерносховища України переповнені. Водночас 44 мільйони людей у всьому світі поступово наближаються до голоду. Ми повинні відкрити ці порти, щоб продукти харчування могли заходити та виходити з України. Цього вимагає світ».

Відновити роботу портів в Одеському регіоні закликає Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй.

У зверненні опублікованому на офіційній стороніці організації цієї п’яіниці 6-го травня, наголошують, що продукти харчування, які виробляються в Україні, повинні вільно надходити до решти світу, допоки глобальна криза голоду у світі не вийшла з-під контролю.

«Наразі зерносховища України переповнені. Водночас 44 мільйони людей у всьому світі поступово наближаються до голоду. Ми повинні відкрити ці порти, щоб продукти харчування могли заходити та виходити з України. Цього вимагає світ, тому що мільйони людей у всьому світі залежать від цих поставок», – заявляє виконавчий директор ВПП Девід Бізлі, і додає - «У нас закінчується час, і ціна бездіяльності буде вищою, ніж будь-хто може уявити. Я закликаю усі залучені сторони дозволити продовольству вийти з портів України туди, де воно вкрай необхідне, щоб ми могли запобігти загрозі голоду».

До негайного відкриття українських портів Бізлі закликає і на сторінці організації у Твіттері.

«Якщо порти в Одеській області не відкриються негайно, трапиться дві речі: По-перше, ми матимемо сільськогосподарський колапс по всій Україні. По-друге, на увесь світ насуватиметься голод. Продукти харчування повинні бути відправлені, порти повинні знову відкритися, і це має статися ЗАРАЗ», - написав виконавчий директор ВПП у соцмережі.

ВПП наголошує, що мільйони тонн зерна лежать на складах в Одесі та інших Чорноморських портах України, які були заблоковані через російську війну. Інше зерно застрягло на кораблях, які не можуть рухатись через конфлікт. Якщо порти не відкриються, українським аграріям не буде де зберігати наступний урожай в липні та серпні.

«Результатом стануть гори зерна, які просто пропадуть, поки ВПП і увесь світ борються з катастрофічною глобальною кризою голоду», - йдеться у заяві.

Згідно із даними які наводить ВПП, - 276 мільйонів людей у всьому світі вже зіштовхнулись із гострим голодом на початку 2022 року. Очікується, що це число зросте на 47 мільйонів людей, якщо війна в Україні продовжиться. Найбільше зростання голоду зафіксовано в районах Африки, розташованих на півдні від Сахари.

До війни більшість продуктів харчування, вироблених Україною, яких вистачило на 400 мільйонів людей, експортували через сім українських портів в Чорному морі. За 8 місяців до початку конфлікту через порти пройшло близько 51-го мільйона тонн зерна.

Перебої постачання, викликані війною, вже побили цьогорічні рекордні показники росту цін на ринках продовольчих товарів. Протягом місяця після початку війни експортні ціни на пшеницю та кукурудзу зросли на 22% та 20% відповідно, на додаток до вже існуючого різкого зростання у 2021 та на початку 2022 року.

«Підвищення цін на продукти харчування в поєднанні зі зростаючою вартістю палива, збільшує оперативні витрати ВПП до 71-го мільйона доларів США на місяць», - наголошують в організації та додають, що така ситуація зменшує їхню здатність «реагувати на кризи голоду в усьому світі. Це рівноцінно витратам на забезпечення майже 4 мільйонів людей щоденним пайком протягом одного місяця».

Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй є найбільшою гуманітарною організацією у світі. Її діяльність спрямована на допомогу в надзвичайних ситуаціях, а також на відновлення країн після конфліктів, катастроф і впливу зміни клімату.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині заявили, що готові допомагати налагодити перевезення заблокованого українського зерна залізницею.

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