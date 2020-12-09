Новим директором “Голосу Америки” стане Роберт Рейлі

Генеральний директор Агентства США з глобальних медіа (USAGM), Майкл Пек, сьогодні повідомив про обрання нового директора "Голосу Америки" (VOA). Ним стане Роберт Рейлі (Robert R. Reilly- .англ.), який вже обіймав цю посаду з 2001 по 2002 рік.

"Неповторний досвід Роберта та його перевірені роками лідерські якості як державного службовця, так і просто громадянина принесуть велику користь усьому агентству", - розповів генеральний директор агентства Пек. - "Роберт присвятив свою кар’єру просуванню національних інтересів та зовнішньої політики США. І досягнув у цьому успіху. Його повага та глибоке знання спадщини та традицій "Голосу Америки" у поєднанні з чітким розумінням статуту медіа забезпечать ефективний обмін світовим досвідом з США "

Роберт Рейлі, після роботи для "Голосу Америки", був відомим як дипломат і письменник. Він був помічником з питань інформаційної стратегії міністра оборони США та старшим радником Міністерства інформації Іраку під час операції „Іракська свобода”. Також викладав у Коледжі з питань міжнародної безпеки Національного університету оборони. Протягом останніх п’яти років Рейлі працював директором Вестмінстерського інституту, освітньої фундації, яка фокусується на питаннях свободи віросповідання, гідності особистості та зовнішньої політики США. За всю свою кар'єру він написав низку книг, есе та статті, серед яких багато на тему державної дипломатії.

Елез Біберай (Elez Biberaj - .англ.), якого в червні було призначено виконувачем обов'язків директора "Голосу Америки", у вівторок надіслав електронний лист співробітникам із повідомленням, що його час на цій посаді завершується і він бажає новому директору успіху у виконанні місії "Голосу Америки".

У своєму електронному листі до співробітників Біберай припустив, що останні шість місяців були найскладнішим періодом в новітній історії “Голосу Америки”. Він писав, що "деякі службовці агентства не поважали правила, протоколи та процеси, які я вважав недоторканими". Він також зазначив, що "спроби придушити журналістську незалежність "Голосу Америки" загрожують підірвати довіру до нас як до медіа", не розкриваючи деталі. Біберай заявив, що після прибуття нового директора "Голосу Америки", він повернеться на свою попередню посаду. Біберай очолював відділ Євразії VOA.

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