У суботу Анжела Марсден, власниця ресторану Pineapple Hill Grill & Saloon запостила відео у Facebook. Жінка зі сльозами на очах показує свій зачинений ресторан, а всього лише за кілька метрів, облаштований кейтеринг для знімальної групи комедії “Goodgirls” NBC.

“Я втрачаю все, все що я мала, вони забрали все. І вони дозволяють їм їхній літній майданчик робити прямо біля того місця, де був мій літній майданчик...Вони не дали нам достатньо підтримки. Я не можу вижити, мої працівники не можуть вижити. Це ляпас мені”

Відео Анжели викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах і місцевих медіа. В інтерв'ю Голосу Америки у вівторок Анджела Марсден розповіла, що записала це відео, бо більше не могла мовчати.

Коли 48-річна власниця ресторану побачила столики для знімальної групи поруч з її зачиненим рестораном, вона була шокована, адже витратила близько 80 тис. доларів на облаштування літнього майданчика за нормативами штату і виконання усіх вимог.

“Ми позичили гроші у держави на підтримку малого бізнесу. Але цих грошей вистачило лише на три перші місяці. Лише оренда приміщення коштує 10 тис. доларів в місяць, зарплата працівникам 25-30 тисяч в місяць. А інші гроші ми витратили на облаштування цього майданчика, встановлення спеціальних прозорих розділювачів з органічного скла, виведення електромереж на вулицю. І за 6 місяців пандемії, лише у жовтні нам вдалось отримати прибуток. А у листопаді нам уже кажуть - зачиняйтесь” - розповідає Анжела.

Коли оголосили про друге закриття, жінка мусила звільнити 10 людей, адже грошей не вистачає навіть на те, щоб функціонувати лише для доставки. Ресторан заборгував орендодавцю 60 тис. доларів.

Я не можу терпіти цю несправедливість. І я зараз спостерігаю за іншими власниками барів, перукарень, тату салонів. Люди впадають в депресію.

“У мене один бармен, який ночує у когось на дивані, бо не може платити оренду житла. Менеджер, в якої закінчилась допомога від держави й у неї дитина. Інша барменка з трирічною дитиною, яка не може платити оренду. Я не можу терпіти цю несправедливість. І я зараз спостерігаю за іншими власниками барів, перукарень, тату салонів. Люди впадають в депресію. Люди близькі до самогубств. Двоє знайомих моїх працівників покінчили життя самогубством. Я не можу спати. Я встаю кожного ранку і плачу. На «Чорну п'ятницю» я відчула момент сюрреалізму. Коли я дізнаюсь що наш літній майданчик закривають, іду в торговий центр, а там юрба людей. Я відчуваю злість всередині. Я подумала, не треба мовчати. Чому у влади міста і штату такі подвійні стандарти?” - зі сльозами на очах говорить Анжела

За 72 години до зйомок всі працівники знімальної групи та актори мають пройти тест, кінокомпанії платять нам за тестування. Вони платять інколи 250 доларів аби нам зробили швидкий тест, який триває 10 хвилин.

Кінобізнес за нормативами штату Каліфорнія належить до важливого бізнесу, який під час пандемії не підпадає під закриття. Олександра Ранчук, українка, яка працює асистентом кіновиробництва на одному із шоу, яке зараз активно знімають у Лос-Анджелесі.

“За 72 години до зйомок всі працівники знімальної групи та актори мають пройти тест, кінокомпанії платять нам за тестування. Вони платять інколи 250 доларів аби нам зробили швидкий тест, який триває 10 хвилин. Коли ти заходиш в приміщення студії вони роблять ще один тест. На кейтерингу всі столики розділені. Загалом під час зйомок ви проходите повторне тестування кожних два дні”, - розповідає Оксана.

Анжела Марсден наголошує, що вона розуміє, що всі мають заробляти гроші, тому не має претензій до людей з кіноіндустрії. Вона має претензії до влади та пропонує виділити гроші на такі ж тестування для працівників ресторанів і відвідувачів. Також жінка організувала протест із іншими рестораторами у своєму районі зі зверненням до влади міста аби та припинила подвійні стандарти.

Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті відповів зі словами співчуття до Марсден, але без наміру змінити своє рішення.

“Нікому не подобаються заборони, але я підтримую наші лікарні, які працюють на повну потужність і кількість заражених збільшилась на 500 %. Ми маємо зупинити вірус до того як він вб'є тисячі наших мешканців.”

Тим часом після емоційного посту жінки у Фейсбук, до ресторану почали надходити приватні пожертви й Анжела Марсден все ж зможе відкрити ресторан з замовленнями "на виніс".

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