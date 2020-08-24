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Google привітав Україну святковим малюнком Doodle

До Дня Незалежності України, міжнародна інтернет-компанія Google присвятила цьому святу малюнок пошуковика.

«Сьогоднішній Doodle присвячено Дню Незалежності України - одному з найважливіших українських свят» - йдеться в поівдомленні компанії.

Композиція складається з «вінка із вплетеною національною квіткою країни - соняшником».

«Сьогодні ці яскраві жовті квіти вкривають більше 20% сільськогосподарських земель України, що допомагає країні бути найбільшим експортне том соняшникової олії в світі», - пише Google.

Привітання завершується побажанням щасливого Дня незалежності.

Дивіться також: «У душі я українець», американці про свою любов до України. Вікно в Америку.

«У душі я українець», американці про свою любов до України. Вікно в Америку.
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«У душі я українець», американці про свою любов до України. Вікно в Америку.

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За що американці люблять Україну. Відео

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За що американці люблять Україну. Відео

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