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ЄС оштрафував Google на $2,7 мільярда за монопольні зловживання

Комісар ЄС з питань конкуренції Марґрет Вестаґер

Європейська комісія наклала €2,42 ($2,7) мільярда штрафу на підрозділ Google американської технологічної компанії Alphabet, вирішивши, що компанія, зловживаючи становищем на ринку, у результатах інтернетного пошуку на перших місцях подавала товари, які сама продавала.

Відповідно до антимонопольних правил ЄС, те, що зробив Google - незаконне. Він позбавляв інші компанії можливості конкурувати на основі переваг їхніх виробів та заважав інноваціям.
Комісар ЄС з питань конкуренції Марґрет Вестаґер

Рішення також вимагає, щоб найпопулярніший інтернетний пошуковик упродовж 90 днів припинив надавати переваги власній торгівлі, погрожуючи у разі невиконання збільшенням штрафу до 5% глобальних обсягів товарообігу Alphabet.

Агенція Reuters вважає, що рішення свідчить про жорсткі наміри Єврокомісії у двох інших антимонопольних справах стосовно компанії.

“Відповідно до антимонопольних правил ЄС, те, що зробив Google - незаконне. Він позбавляв інші компанії можливості конкурувати на основі переваг їхніх виробів та заважав інноваціям. А найважливіше - це позбавляло європейських користувачів переваг від конкуренції, справжнього вибору та інновацій”, - сказала у заяві комісар ЄС з питань конкуренції Марґрет Вестаґер.

На прес-конференції у Брюсселі вона також відкинула підозри у налаштованості проти великих американських компаній.

Останнє рішення стало результатом семирічного розслідування, спричиненого низкою скарг від компаній-конкурентів.

Штраф, попри рекордну суму, не становить фінансової загрози компанії Alphabet, статки якої зараз перевищують $172 мільярди.

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