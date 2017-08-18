Альберт Ґор порадив Дональду Трампу подати у відставку

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Ал Ґор заявив, що прийшов час, щоб нинішній президент Дональд Трамп залишив посаду.

В інтерв’ю, яке в четвер з’явилося на інтернет-сторінці LADbible, на запитання про те, що він радив би президенту Трампу, той відповів: «Подайте у відставку».

Ґор відомий з дуже критичних оцінок нинішнього президента з приводу, серед іншого, кількох політичних рішень, що стосується захисту навколишнього середовища.

У грудні минулого року Ґор відвідав у Trump-Tower в Нью-Йорку, щоб зустрітися з новообраним президентом для розмови про питання кліматичних змін. Він думав, що йому вдасться вплинути на Трампа щодо його політики у цій сфері.

Проте, з того часу Трамп вивів Сполучені Штати з Паризької угоди про кліматичні зміни і зробив заходи для ліквідації Управління з охорони навколишнього середовища щодо обмеження викиду парникових газів з електростанцій і автомобілів.

В інтерв’ю NBC у липні Ґор сказав, що Трамп підірвав «наші альянси, такі як НАТО».

«Ми ніколи не мали президента, який свідомо виніс би рішення, ефектом яких є руйнування позиції Америки у світі», сказав Ґор.

Білий дім поки що не відповів на прохання прокоментувати пораду, яку президенту Трампу дав Альбер Ґор.

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