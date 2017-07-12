Трамп їде до Європи знову, щоб святкувати з Макроном у Парижі

Президент Дональд Трамп у середу вилітає Парижа, щоб 14 липня брати участь у святкуваннях національного дня Франції - Дня Бастилії, а також у церемоніях на відзнаку 100-річчя долучення США до Першої світової війни.

Очікують також, що на зустрічі з новим французьким президентом Еммануелем Макроном американський керівник говоритиме про співпрацю щодо Сирії та у боротьбі із тероризмом.

Агенція Reuters зауважує, що є низка питань, у яких лідери опинилися на протилежних сторонах, зокрема стосовно кліматичних змін та міжнародної торгівлі.

Короткий візит президента Трампа до Франції відбуватиметься після його участі у саміті керівників країн “Двадцятки” у Німеччині минулого тижня.

Сполучені Штати опинилися окремо від більшості держав, які не схвалюють рішення Дональда Трампа відмовитися від участі в міжнародній Паризькій угоді 2015 року про намагання зменшити вплив людства на клімат планети.

Франція - одна з країн НАТО, у яких рівень витрат на оборону не досягає домовленого рівня 2%, і президент Трамп під час свого першого перебування у Європі дорікав за це союзникам.

Але у вівторок представник Білого дому сказав, що Франція наближається до того показника.

Трамп прибуде до Парижа зранку у четвер і спочатку оглядатиме історичні місця, а потім у той день заплановані переговори з Макроном та пресконференція.

Згодом обидва президенти з дружинами вечерятимуть у ресторані в Ейфелевій вежі.

Білий дім також повідомив цього тижня, що оголошений у січні державний візит президента Трампа до Лондона відбудеться 2018 року.

Коментатори одразу ж зауважили, що Єлизавета Друга у королівській промові 21 червня жодним словом не згадали про візит американського керівника.

Фактичне відкладення в американській адміністрації пояснили “неузгодженостями в календарі”, але британська преса серед причин називає слабкість позиції уряду Терези Мей, партія якої втратила парламенську більшість на виборах у червні і вимушена йти на співпрацю з меншими партнерами.

Іншою причиною називають небажання затьмарити церемонії державного візиту за участю королеви можливими акціями протесту британських опонентів політики президента Трампа.

Мер Лондона та деякі британські політики закликали скасувати, або змінити статус візиту.

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