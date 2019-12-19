Сенатор-республіканець про фільм Джуліані: сподіваюсь, ви знаєте, про що говорите

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем висловив сподівання, що у спільному розслідуванні каналу OAN і Руді Джуліані про Україну адвокат Трампа “знає, про що говорить”.

Мені дуже подобається Руді, але ми маємо слідкувати за тим, що ми говоримо.

“Я не знаю, що є в Руді, але я надішлю йому лист. Якщо ви збираєтесь з’явитись на національному телебаченні і розповісти країні, що ви знайшли докази покривання (корупції Байденів, - ред), тоді я сподіваюсь, що ви знаєте, про що говорите. Мені дуже подобається Руді, але ми маємо слідкувати за тим, що ми говоримо”, - сказав сенатор Грем журналістам.

Напередодні приватний адвокат Трампа Руді Джуліані разом з журналістами телеканалу One America News вирушив в Україну, щоб провести власне розслідування справедливості імпічменту Дональда Трампа. Зокрема, він зустрівся із колишніми очільниками Генпрокуратури України Віктором Шокіним та Юрієм Луценком. На основі інформації, яку він отримав, Джуліані збирається підготувати звіт для американського Мін’юсту, Конгресу, а також Білого Дому.

Крім цього, його запросили виступити в Сенаті у якості свідка в справі імпічменту Дональда Трампа. “Та якщо він прийде, ви захочете поставити йому питання про його розслідування. Це просто недобре для країни, робити ці звинувачення по кабельному ТБ без перевірки”, - сказав сенатор Ліндсі Грем.

Ми переглянули три серії фільму Руді Джуліані про Україну і виявили в ньому низку маніпуляцій та неточностей. Зокрема, у розслідуванні журналісти звертають увагу на те, що Віктора Шокіна отруїли ртуттю, проте представлена довідка лікарів свідчить про протилежне. А при згадці доказових документів журналісти демонструють на екрані роздруківки безсенсовного тексту латиною. Відтак надійність розслідування Джуліані можна поставити під великий сумнів.

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