На Капітолійському пагорбі відбулася церемонія прощання з Біллі Ґремом

Відомий проповідник пішов з життя минулого тижня у віці 99 років

У Вашингтоні, в ротонді Капітолію, відбулася церемонія прощання з відомим американським проповідником Біллі Ґремом, який помер минулого тижня у віці 99 років.

Проповідник, якого називали «пастором Америки», удостоївся рідкісної честі: остання подібна церемонія в ротонді Капітолію була організована в честь активістки боротьби за громадянські права Рози Паркс, яка померла в 2005 році.

У середу відбулася закрита церемонія, на якій виступив президент Трамп.

Присутні були члени сім’ї Ґрема, перша леді Меланія Трамп, а також американські законодавці.

Після цього в ротонду почали пускати всіх охочих попрощатися з покійним.

Похорон Ґрема відбудеться в п’ятницю в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Біллі Ґрем був духовним наставником для багатьох президентів, від Гаррі Трумена до Барака Обами. Його нерідко запрошували виступати з проповідями на великих громадських заходах, у тому числі на інавгураціях президентів.

Ґрем виступав з проповідями в 185 країнах і територіях, перед 200 мільйонами людей. Він проводив так звані «хрестові походи» – масові проповіді для тисяч людей, а також виступав по телебаченню, радіо і супутниковому зв’язку.

Консервативна християнська доктрина Ґрема передувала ідеї інших американських телеєвангелістів, хоча ніхто з них не досяг такої популярності.

При цьому Ґрем іноді піддавався критиці. Він у цілому цурався руху за громадянські права, що розгорнувся в 1960-і роки, і не відвідував акції протесту, в яких брали участь численні релігійні лідери, і згодом говорив, що шкодує про це.

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