Помер впливовий американський проповідник-євангеліст Біллі Ґрем

У віці 99 років помер впливовий американський проповідник Біллі Ґрем. Він проповідував мільйонам людей у всьому світі, служив порадами усім президентам США від Гаррі Трумена до Барака Обами.

Ґрем був харизматичним лідером, кажуть експерти від релігії, одним з небагатьох американських проповідників, який зумів уникнути впливів правих релігійних кіл і був сприйнятий більшістю американців. У 1950 році він заснував євангельську асоціацію для поширення Євагелія шляхом великих релігійних кампаній – багатоденних проповідей, які часто відбувалися на стадіонах за участю тисяч людей.

Ґрем вів свої проповідницькі кампанії на всіх континентах або особисто, або за посередництвом супутникового зв’язку. Він проповідував у країнах радянського блоку ще до того, як розвалився комунізм.

Взимку 1994 року він звертавсявся з проповіддю до населення Китаю і Північної Кореї, де він зустрічався з політичними і релігійними лідерами цих країн. У результаті своїх подорожей по всьому світу, цей в основному американський лідер дійшов висновку, що християнство не є лише західною релігією.

«Християнство сильніше в Африці і Латинській Америці та Азії, ніж в Європі. В Європі воно і далі називається християнством, але воно не дуже сильне і впливове. Я був у Римі і розмовляв з Папою римським про це, і я думаю, що ми згідні щодо цього – справжнє християнське життя процвітає у регіоні, який ми називаємо третім світом», сказав він.

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