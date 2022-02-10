Посолка США в ООН: Вашингтон наполягатиме на дипломатичному розв'язанні української кризи

Сполучені Штати продовжуватимуть наполягати на дипломатичному розв'язанні української кризи, незважаючи на те, що риторика сторін продовжує загострюватися і матиме дедалі конфронтаційніший характер. Про це заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в ефірі програми CNN Newsroom.

"Ми знову і знову говорили росіянам, що їм потрібно обрати шлях дипломатії і зменшити ескалацію, якщо вони хочуть, щоб ми розглянули проблеми безпеки, з приводу яких вони висловили занепокоєння", - заявила Томас-Грінфілд, додавши, що хоча дії Росії жодним чином не вплинуть на прагнення США знайти дипломатичне рішення, Вашингтон продовжує працювати із союзниками, щоб «бути готовим до будь-якого розвитку подій».

Посолка відповіла, що варіант зустрічі Байдена та Путіна поки що не виключається, але заявила, що це можливо лише за відповідних обставин. Томас-Грінфілд додала, що Білий дім "тримає двері для зв'язку з росіянами відкритими", нагадавши, що держсекретар Блінкен не минулого тижня спілкувалась з міністром закордонних справ Лавровим.

Як повідомляв "Голос Америки", у четвер міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що дипломатичні контакти поки не призвели до появи "точок дотику" між Москвою та Заходом щодо ключового для Москви питання нерозширення Альянсу.

Лавров також заявив, що російські війська після навчань на території країни повертаються до казарм.

"Вимога прибрати російські війська з російської території аж ніяк не змінювалося у відповідь наші аргументи. Це викликає жаль як мінімум", - заявив Лавров після спілкування із міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Раніше речниця МЗС Росії Захарова заявляла, що деескалації можна досягнути шляхом виведення з території України західних військових та озброєнь.

Москва виступає проти приєднання України до НАТО, вимагає від Заходу відповідних юридичних гарантій, та наполягає, що безпека одних країн не може укріплюватись за рахунок безпеки інших.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", ТАСС.