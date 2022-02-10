Держдеп продовжує міжнародні контакти щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну

Українська криза стала головною темою телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Держсекретар Блінкен підтвердив відданість Сполучених Штатів тісній співпраці та консультаціям із союзниками та партнерами", – йдеться у повідомленні Держдепу. Глава американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що США готові вжити заходів, які коштуватимуть Росії "серйозних витрат" у разі, якщо Кремль продовжить військову агресію проти України.

Блінкен і Столтенберг також обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб закликати Росію до деескалації та участі у «змістовному та взаємовигідному діалозі».

Можливі заходи у разі російської агресії також стали темою розмови між головою Держдепартаменту та міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Блінкен і його французький колега обговорили "спільні зусилля союзників по НАТО, партнерів по Євросоюзу, країн-членів G7 та інших партнерів щодо протидії зростанню Росією військових сил, що триває, біля кордону з Україною".

Напередоні заступниця Державного секретаря США Венді Шерман зустрілась із ізраїльським колегою.

Як повідомляє Держдеп США, там темою була "координація між США та Ізраїлем щодо важливих глобальних безпекових викликів, включно з Іраном та неспровокованим накопичення військ Росією на кордоні України".

Росія заперечує наявність планів нападу на Україну, та звинувачує Захід у підготовці провокацій на сході України. Раніше про плани Росії провести операції "під чужим" прапором, щоб дестабілізувати Україну, заявляли в уряді США.

Москва виступає проти приєднання України до НАТО, вимагає від Заходу відповідних юридичних гарантій, та наполягає, що безпека одних країн не може укріплюватись за рахунок безпеки інших.

У четвер міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що дипломатичні контакти поки не призвели до появи "точок дотику" між Москвою та Заходом щодо ключового для Москви питання нерозширення Альянсу.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", РИА Новости.