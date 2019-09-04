Присяжні у США визнали лобіста Януковича невинним

Присяжні у США визнали невинним Грега Крейга, який працював на Януковича у Сполучених штатах. Про це повідомляє видання Politico. Крейга звинувачували в тому, що у 2012 році він не зареєстрував свою роботу на Януковича в базі іноземних агентів уряду США та приховав цю інформацію від американського уряду.

У 2012, будучи партнером у юридичній фірмі Skadden, Крейг працював разом із Полом Манафортом для Януковича. На замовлення українського Мін’юсту Крейг разом із колегами підготував юридичний звіт про судовий процес над Юлією Тимошенко і передав його для публікації в The New York Times. Звіт містив детальний аналіз справи екс-прем’єрки на відповідність західним стандартам правосуддя.