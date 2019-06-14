"Агресія Росії у Європі триває", - посол США у Німеччині про українських моряків, яких утримує Росія

Посольство США у Німеччині у п'ятницю 14-го червня закликало до повернення українських моряків, захоплених Росією минулого року у ході інциденту у Керченській протоці.

Це неприйнятно. Агресія Росії у Європі триває

"Минуло понад 200 днів з часу, коли ці українські моряки бачили свої домівки та близьких. Понад 200 днів їх утримує Росія. Час повернути їх додому", - йдеться у твіті посольства США у Німеччині, в якому дипломати поширили інфографіку підготовлену Hromadske International.

Ситуацію із українськими моряками особисто прокоментував і посол США у Німеччині Річард Гренелл.

"Це неприйнятно. Агресія Росії у Європі триває", - відзначив Гренелл у Twitter.

Як повідомляє офіційний сайт президента України Володимира Зеленського, у ході зустрічі із родинами утримуваних Росією моряків президент заявив, що їх може бути повернуто найближчим часом.

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків ", - наводить слова Зеленського офіційний сайт президента України.

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