США закривали очі на кризу в Азовському морі, тому відповіли на інцидент надто пізно, вважає колишня помічниця Держсекретаря США в Адміністрації Обами Вікторія Нуланд.

«Де ми були у березні-квітні-травні-червні 2018 року? Де була Адміністрація США та Європа, коли почалась агресія проти українських човнів, коли Росія здійснила перші спроби отримати контроль на тією територією?

Напевне ми цього не хотіли бачити, то дочекались, поки виникла криза. І навіть після кризи, де ми були у намаганні збільшити нашу присутність біля Чорного моря? Ми тільки зараз туди прибуваємо. Де ми були, коли з’явилась потреба посили український флот? Де ми були, коли треба було швидко відреагувати негайними санкціями?» - зазначила дипломат, виступаючи в Інституті миру.

Нуланд підтримала санкції США, ЄС та Канади, запроваджені минулого тижня у відповідь на атаку в Азовському морі. Вона також –за ідею Карла Більдта про розширення мандату місії ОБСЄ на територію Азовського моря.

«Ми могли б швидко організувати багатосторонній формат, щоб обговорити шляхи і свободу пересування як для човнів охорони, так і комерційних суден. Не знаю, чи українська сторона просила про це, - сказала Нуланд. - Ми не мали достатньо американської присутності у Чорному морі, ми могли б посилити тренування Сі-Бриз в НАТО, що відбуваються влітку. Ми повинні це питання тримати у фокусі уваги. Я б також закликала українців запросити західних журналістів, щоб вони краще розуміли політичний, економічний та безпековий результат того, що відбувається».

У Державному департаменті США не погоджуються із критикою пані Нуланд. Мовляв, реакція США була миттєвою, а Росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

«Гадаю, ми чітко висловили свою позицію відразу після нападу... Держсекретар Помпео негайно наступного дня після інциденту розмовляв з українським президентом Порошенком і публічно ми засудили атаку і закликали до негайного звільнення як українських кораблів, так і затриманих українських моряків та інший персонал, - сказав Голосу Америки Джордж Кент, заступник помічника Державного секретаря США.

Джордж Кент наголосив, що українські моряки під час затримання були в уніформі, на кораблі під час вільного пересування морем, відтак вони повинні мати права, передбачені Женевською конвенцією. Чиновник згадав про санкції у відповідь на ситуацію в Азовському морі і додав, що Держдеп продовжує розробляти варіанти, як збільшити ціну агресії для Росії.

«США та наші європейські партнери та союзники продовжують шукати способи, як відповісти на нинішню російську агресію», - додав Джордж Кент.

На тому, що американська відповідь на нові російські атаки надто слабка і повільна, наголошує і колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Західні санкції слабкі і пізно запроваджені, - вважає Джон Гербст. - Вони стосувались чиновників низького рівня і деякі російські фірми. Вони повинні були накласти санкції на чиновників вищого рівня або членів їхніх родин, і також ці санкції мали б стосуватись серйозних компаній, як то «Газпромбанку», що мало б справжній ефект на російську економіку. Це б дало Путіну розуміти: це збільшуй ескалацію, інакше ти будеш розгромлений».

Між тим, на думку експерта, загалом всі західні санкції серйозно тиснуть на російську економіку, і Кремль рано чи пізно відступить. От лише із сильнішими санкціями, Росія відступила б значно швидше, додає він.

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