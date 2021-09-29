Оглядачі коментують арешт у Росії співзасновника компанії у галузі кібербезпеки

Оглядачі коментують арешт у Росії очільника провідної компанії у царині кібербезпеки у справі про державну зраду і звертають увагу на його зв'зяки із Кремлем.

"Ще у липні він зустрічався із [прем'єр-міністром Росії] Мішустіним", - твітує редактор англомовного видання Meduza Кевін Ротрок.

"Вважалося, що у Сачкова близькі взаємини з Путіним", - пише журналіст-розслідувач Скотт Стедман.

"Це досить шокуюча подія і не зовсім зрозуміло що за нею стоїть. Буде цікаво побачити, які наслідки це матиме для глобальної діяльності Group-IB", - пише провідний американський спеціаліст у царині кібербезпеки Кріс Кребс.

Засновник однієї з найбільших в світі компаній у сфері кібербезпеки Group-IB Ілля Сачков заарештований. Про це повідомляє російська редакція журналу Forbes з посиланням на прес-службу Лефортовського суду Москви. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Напередодні в офісі Group-IB відбулись обшуки. Про це першим повідомив канал RTVI, факт проведення слідчих заходів підтверджений в заяві на сайті компанії.

Там заявили, що слідчі дії пройшли ще вранці 28 вересня. Однак кореспонденти телеканалу виявили озброєних людей в масках і камуфляжі поруч з офісом Group-IB на сході Москви в ніч на 29 вересня.

Group-IB - одна з провідних російських компаній у сфері комп'ютерної безпеки, вона працює на ринку з 2003 року. Вона бореться з кібератаками, онлайн-шахрайством, спамом і бере участь в розслідуванні високотехнологічних злочинів. Серед її клієнтів - найбільші російські банки, включно із Сбербанком, Тінькофф-банком і Альфа-банком, і держкорпорація «Ростех», група консультує російські спецслужби і Інтерпол.

Міжнародний офіс Group-IB розташований в Сінгапурі. Відомо, що Сачков в останні роки більшу частину часу проводив там. Компанія готувалася до розміщення акцій на одній із зарубіжних бірж. Однак підприємець регулярно з'являється на офіційних заходах в Росії, він бере участь в експертних комітетах при Держдумі, МЗС, ОБСЄ та Раді Європи у царині кіберзлочинності.

"Сачков, був втіленням доморощеного російського таланту у царині кібербезпеки. Побудував власний бізнес, показавши, що можна бути елітним і незалежним. Аж ось його звинуватили у державній зраді на основі засекречених доказів. Величезна новина", - твітує про арешт Сачкова московський кореспондент британського видання Guardian Ендрю Рот.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Російської служби "Голосу Америки".

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