"Група семи" обговорила допомогу Україні у відновленні енергопостачання

Підтримку енергетичного сектора України обговорили сьогодні міністри закордонних справ країн “Групи семи” та їх міжнародні партнери під час зустрічі, яку спільно організували Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Японії Йошімаса Хаяші.

“Держсекретар обговорив поточні зусилля щодо прискорення поставок енергетичного обладнання в Україну, високо оцінив стійкість громадян України та наголосив на новому пакеті допомоги Україні від США розміром 125 мільйонів доларів для підтримки стійкості енергетичної інфраструктури України, включаючи закупівлю високовольтних автотрансформаторів, мобільні газові турбіни для підтримки основних комунальних послуг, а також обладнання для ремонту розподільних підстанцій”, - повідомляє Державний департамент США.

Глави МЗС “Групи семи” вкотре закликали Росію припинити напади цивільне населення України та українські енергетичні й теплові системи.

“Ми повинні посилити нашу колективну підтримку України, координація “Групи семи” є життєво необхідною. Литва доставила в Україну 1000 генераторів і 267 трансформаторів. Більше - в дорозі”, - мовиться на Твітер-сторінці Посольства Литви у США.

За повідомленням Держдепу, “Група семи” зобов’язалася продовжувати координацію із доставки обладнання та гуманітарної допомоги цієї зими, із закупівлі необхідної інфраструктури, підтримати модернізацію та декарбонізацію енергетичних мереж України, а також інтеграцію їх з європейською системою.

До зустрічі в якості гостя приєднався міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він подякував колегам за підтримку зусиль із відновлення енергетичного сектора України і назвав три шляхи, за якими можна розвязати проблему російських ударів по енергомережах України.

Зокрема, заявив у Твітері Кулеба, треба "1 - надати Україні більше систем ППО; 2 - більше обладнання для відновлення електромережі, про що сьогодні говорили на зустрічі; 3) жорсткі санкції проти ракетної промисловості Росії".

Як повідомляв "Голос Америки", США оголосили про виділення додаткових $125 млн на підтримку енергетичної та електричної мережі України. Кошти, серед іншого, спрямують на придбання необхідного промислового обладнання, щоб підтримати системи водопостачання та опалення в Києві та навколо нього.