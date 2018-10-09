Росія не видасть навіть розкритих агентів ГРУ - голова СБУ Грицак

Голова Служби безпеки України генерал Василь Грицак схвалив розкриття незалежними розслідувачами Bellingcat двох агентів російських спецслужб, яких назвали причетними до спроби убивства Сергія Скрипаля у британському місті Солсбері.

Грицак розмовляв з “Голосом Америки” у Лондоні у день, коли незалежні розслідувачі заявили по розкриття особи другого російського громадянина, якого Британія обвинувачує у застосуванні нервово-паралітичної отрути класу «новічок».

Я би списав це на те, що вони розслабилися і припустилися помилок. Насправді ми маємо справу з однією із найпотужніших спецслужб у світі

Британська прокуратура у вересні заявила, що має достатньо доказів, щоб висунути обвинувачення двом громадянам Росії, які перебували у Солсбері в день нападу 4 березня, перетнувши британський кордон з паспортами на імена Руслан Боширов та Александер Петров.

Журналісти-розслідувачі з групи Bellingcat та інші раніше виявили, що справжнє ім‘я Руслана Боширова - Анатолій Чепіга, і що він є полковником ГРУ (Головного розвідувального управління в міністерстві оборони Росії).

Тепер розслідувачі кажуть, що Александр Петров насправді також офіцер ГРУ і його справжнє ім’я Александр Мішкін.

Ймовірно вони недооцінили можливості британців

Прем`єр-міністр Тереза Мей ще раніше заявила, що британські спецслужби вважали тих двох осіб агентами російської військової розвідки ГРУ, а їхні імена в документах - несправжніми.

Голова СБУ висловив переконання, що Росія ніколи не піде на видачу своїх агентів, бо це було б ударом по системі роботи російських спецслужб.

«Надто багато людей в Росії були замішані у так би мовити брудній роботі. Якщо вони здадуть когось одного, то посиплеться уся система”, - сказав генерал Грицак.

.. такі випадки трапляються, коли через недолугість військовослужбовців, або представиків спеціальних служб, чи членів їх сімей, в інтернеті розміщують інформацію, яка може завдат шкоди тому ж самому співробітнику

Голова СБУ також підкреслив, що попри помилки російських агентів, які стали причиною для насміхання над компетентністю спецслужб Кремля, не варто «недооцінювати ворога».

“Початок кінця, це недооцінка того, що вміє робити ворог. Я би списав це на те, що вони розслабилися і припустилися помилок. Насправді ми маємо справу з однією із найпотужніших спецслужб у світі. Ймовірно вони недооцінили можливості британців», - припустив Василь Грицак.

Василь Грицак сказав, що його підлеглі співпрацють із західними колегами для виявлення злочинів громадян Росії в інших країнах, щоб зловмисники були виявлені і покрані.

«Громадські організації, і в Україні також часто допомагають нам деталями, яких не вистачає. Вони нами дають дуже цікаві відомості, які потім переростають у поцесуальні докази», - сказав Грицак.

Голова СБУ визнав, що українські спецслужби також можуть робити помилки, які допомагають супротивникові отримувати інфомацію

Голова СБУ визнав, що українські спецслужби також можуть робити помилки, які допомагають супротивникові отримувати інфомацію, яку його працівники хотіли б тримати у таємниці від супротивника.

«На жаль такі випадки трапляються, коли через недолугість військовослужбовців, або представиків спеціальних служб, чи членів їх сімей, в інтернеті розміщують інформацію, яка може завдати шкоди тому ж самому співробітнику”, - розповів Василь Грицак.

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