Адвокат Трампа підштовхує Україну до розслідувань, які зашкодять Байдену? Демократи у Конгресі будуть розбиратись

Інша справа націлена на сина екс-віце-президента США Джозефа Байдена, який є конкурентом Трампа на виборах президента США 2020-го року

Американські ЗМІ повідомляють, що законодавці-демократи у Палаті представників Конгресу США ініціюють широке розслідування, щоб з'ясувати, чи намагався адвокат президента США Руді Джуліані та інші особи тиснути на Україну, з метою ініціювати там розслідування, які можуть вплинути на можливого конкурента Трампа на виборах президента США 2020, Джо Байдена.

Як повідомляє видання The Hill, одразу три Конгресових комітети - з питань розвідки, з нагляду та урядової реформи та закордонних справ - відправили спільні листи до Білого дому та Державного департаменту США, вимагаючи надати документи, які мають прояснити, чи Трамп та його адвокат намагались підштовхунти Україну до розслідувань, які б зашкодили Джо Байдену.

Раніше генеральний прокурор України (на той час) Юрій Луценко робив суперечливі заяви про розслідування в Україні пов'язані із діяльністю компанії Burisma, у якій працює Джо Байден. Він також заявляв про тиск на нього з боку колишнього посла США в Україні Марі Йованович та ін.

"З наближенням виборів 2020-го року, складається враження, що президент Трамп та його персональний адвокат, збільшили тиск на уряд України та її систему юстиції з тим, щоб сприяти кампанії переобрання Трампа, а Білий дім та Державний департамент можуть сприяти цій схемі", - цитує заяву американських законодавців видання The Hill.



"Відкрита інформація вказує, що протягом майже 2-х років президент та його персональний адвокат Руді Джуліані, як видається, вдаються до дій за межами легітимних правоохоронних та дипломатичних каналів, щоб примусити уряд України вести два політично мотивованих розслідування, прикриваючись антикорупційною діяльністю", - наводить частину звернення до Білого дому журналіст видання Courthouse News Адам Класфельд..

"Перше, це розслідування щодо українців, які надати ключові докази щодо засудженого менеджера виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта. Це розслідування покликане підірвати зібрані слідством Роберта Мюллера численні докази того, що Росія втручалась у вибори 2016-го року з метою підтримати кампанію Дональда Трампа. Інша справа націлена на сина екс-віце-президента США Джозефа Байдена, який є конкурентом Трампа на виборах президента США 2020-го року", - наводить частину звернення Класфельд.

Прихильники президента США неодноразово висловлювали думку, що оприлюднення в Україні у 2016-му році інформації про платежі Полу Манафорту від "Партії Регіонів" було організовано з метою вплинути на вибори у США та завадити обранню Дональда Трампа президентом США. Про буцімто координацію оприлюднення інформації щодо Манафорта між суб'єктами в Україні та США у 2016-му році також писали журналісти американські розслідувачі. Заяви екс-генпрокурора України Юрія Луценка у 2019-му році привернули увагу до цих розслідувань.

Деякі оглядачі вбачали у заявах Луценка частину американської кампанії націленої на дискредитацію розслідування прокурора Мюллера щодо російського втручання та дискредитацію конкурентів президента США.

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