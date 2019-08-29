Перегляд військової допомоги Україні західні оглядачі пов'язали із G7, Джуліані, Мотор Січчю

"Надання зброї Україні було однією із головних (і єдиною) тезою тих, хто стверджував, що Трамп ставиться до Росії жортскіше, ніж Обама". Так на повідомлення ЗМІ про перегляд адміністрацією США військової допомоги Україні відреагувала коментатор каналу CNN Біанна Ґолодриґа, частий критик президента США Трампа.

Раніше американське видання Politico посилаючись на джерело в адміністрації США повідомило, що адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Перегляд, буцімто, має на меті пересвідчитись, що надані Сполученими Штатами кошти використовуються в інтересах США.

Сподіваюсь, що я помиляюсь і йдеться не про спробу підштовхнути президента Зеленського виконувати вказівки Джуліані напередодні його зустрічі з Трампом

Як відзначає видання, на 2019 фіскальний рік американські законодавці виділили 250 мільйонів доларів в рамках програми. Ця сума включає гроші на озброєння, підготовку та підтримку розвідувальної діяльності, допомогу у військовій сфері.

Помітна частина коментаторів у США помістили повідомлення про рішення адміністрації США у контекст нещодавніх заяв Дональда Трампа про бажання бачити Росію у складі Великої сімки та спроб особистого адвоката президента США Руді Джуліані підштовхнути Україну до розслідування, буцімто, втручання у перебіг виборів США 2016-го року з території України, впливу екс-віце-президента США Джо Байдена та діяльності компанії Burisma на яку працював син Джо Байдена, Хантер та ін.

"Сподіваюсь, що я помиляюсь і йдеться не про спробу підштовхнути президента Зеленського виконувати вказівки Джуліані напередодні його зустрічі з Трампом. Але насправді Джуліані досить відверто намагаєтья використати міжнародні зв'язки, для міжпартійного боротьби (всередині США - прим. ГА)", - твітує екс-чиновник адміністрації Обами, Майкл Карпентер.

"Я допомогав розробляти програму [фінансової підтримки обороноздатності України] "Ініціатива сприяння безпеці в Україні". Вона життєво необхідна, щоб допомогти Україні захистити себе від Росії. Обурює, що Трамп призупиняє її наприкінці фінансового року, коли ці кошти мають бути витрачені. На чиєму він боці?" - обурюється Карпентер.

Якщо уряд США хоче заблокувати продаж "Мотор Січі" китайцям, він може надати підтримку американській аерокосмічній корпорації, щоб та зробила більш високу пропозицію

У тому ж дусі ситуацію коментує і впливовий конгресмен-демократ Адам Шифф.

"Трамп затримує життєво необхідну військову допомогу для України, в той час, як його персональний юрист прагне отримати допомогу українського уряду для розслідування діяльності його політичного опонента. Не треба бути стабільним генієм, щоб побачити величину конфлікту, або наскільки деструктивно це для нашої державної безпеки​", - твітує Шифф.

Між тим політолог Стефан Карло Раджич відзначає у Twitter, що рішення адміністрації Трампа "найбільш імовірно" пов'язане із ситуацією навколо рішення про продаж пакету акції підприємства "Мотор Січ" китайцям.

Раніше повідомлялось, що ситуація із "Мотор Січчю" піднімалась під час візиту до України радника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

Раніше окремі політичні експерти відзначили, що альтернативою продажу "Мотор Січ" китайські компанії могла би бути вигідніша пропозиція із США.

"Якщо уряд США хоче заблокувати продаж "Мотор Січі" китайцям, він може надати підтримку американській аерокосмічній корпорації, щоб та зробила більш високу пропозицію", - твітував Александ Кларксон, політолог, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

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