Хакери вкрали 6 мільйонів доларів з російського банку через SWIFT

Невідомі хакери вкрали майже 6 мільйонів доларів у російського банку минулого року, використовуючи міжнародну систему платіжних повідомлень SWIFT, повідомляє Reuters з посиланням на Центральний банк Росії.

Інформація про успішний хакерський напад містилась наприкінці звіту Центрального банку Росії, де повідомлялось про "одну успішну атаку на робочу станцію оператора системи SWIFT”

Після оприлюднення звіту, речник Центрального банку Росії заявив, що хакери отримали контроль над комп’ютером російського банку і використали систему SWIFT, щоб перевести гроші на власні рахунки.

Це не перша такого роду атака на банки. В грудні хакери намагались вкрасти 55 мільйонів рублів з російського державного банку "Глобекс", використовуючи систему SWIFT.

Комп’ютерні крадії також отримали 81 мільйон доларів з бангладеського банку в 2016 році.

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