Хакери зламали 100 мільйонів акаунтів вкладників американського банку

Десятий за розміром капіталу банк у США Capital One став жертвою атаки хакерів. Зловмисники вкрали особисту інформацію понад 100 мільйонів людей, що мали акаунти або кредити в банку.

Фінустанова дізналась про це 19 липня, але повідомила - лише за півтора тижні, в день, коли ФБР заарештувало у Сієтлі підозрювану Пейдж Томпсон. Раніше вона розробляла програмне забезпечення у компанії Amazon Web Services, що змагається за контракт на 10 мільярдів доларів на створення "хмарного" сервісу для Пентагону. Банк уже позивається проти Томпсон у суді.

Більшість потерпілих від хакерської атаки - приватні американські вкладники і компанії, які мали рахунки чи намагались отримати кредит у банку з 2005 до 2019 року. Також серед 100 мільйонів шість становлять канадські вкладники.

Серед вкраденої інформації - дати народження, доходи, номери банківських рахунків і карток, а також номери соціального страхування США, які зловмисники часто використовують для незаконного збагачення.

Однак, у Capital One переконують, що цю інформацію не встигли використати зі злочинною метою.

Банк обіцяє посилити заходи із кібербезпеки і витратити на це додатково 100-150 мільйонів доларів.

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