З'явився сайт, що відстежує російську пропаганду та дезінформацію в Twitter

Сайт Hamilton-68 відстежує 600 Twitter-акаунтів, які, на думку аналітиків, поширюють пропаганду, підтримувану російською владою



В Інтернеті з'явився сайт, на якому відстежується пропаганда і дезінформація, поширювані російськими властями через Twitter, або підтримувані ними.



Сайт став частиною все більш активних неурядових зусиль щодо зниження можливостей втручання Москви в майбутні вибори в США і Європі.



Інформаційна панель Hamilton-68 була створена дослідниками, які працюють зі сформованим в липні «Альянсом на захист демократії» - двопартійним трансатлантичним проектом з протидії російським кампаніям дезінформації.



Сайт, підтримуваний Німецьким фондом Маршалла, «майже в реальному часі» веде аналіз англомовних твітів з 600 акаунтів, які аналітики ідентифікували як розповсюджувачів російської пропаганди.



Сайт з'явився на тлі небажання адміністрації Трампа розглядати питання про російські кібератаки під час розслідувань ймовірної змови його передвиборчого штабу з Москвою на виборах 2016 року.



Представники американської розвідки і законодавці попереджають, що Росія спробує втрутитися в хід виборів в Конгрес в 2018 році і наступних президентських виборів в 2020 році.



Серед відібраних для моніторингу акаунтів в Twitter - користувачі, які відкрито беруть участь в кампаніях дезінформації, що проводяться російськими пропагандистськими ЗМІ, такими як RT і Sputnik



Моніторингу підлягають також користувачі, які діляться інформацією, яка пропагує російський уряд.



«Ми не хочемо сказати, що всі користувачі з цього списку, отримують гроші від Кремля», - каже науковий співробітник Німецького фонду Маршалла Дж. М. Берґер, відзначаючи, що його організація «з високою мірою впевненості» може стверджувати, що відібрані акаунти поширюють російську дезінформацію.



Дослідницька організація вивчає можливість проведення аналогічного аналізу на інших платформах, включаючи Facebook, YouTube і Reddit. Але фахівці зазначають, що здійснити такі проекти буде складніше через меншого обсягу даних у відкритому доступі, каже Берґер.



Сама соціальна мережа Twitter заявила, що не бере участі в проекті. Від інших коментарів вона утрималася.



Назва проекту Hamilton-68 походить із статті під номером 68 в збірнику «Записки федераліста» (Federalist Papers), написаному одним з батьків-засновників США Александром Гамільтоном в 1788 році. Статті збірника роз'яснювали зміст Конституції США громадськості і публікувалися без вказівки імен авторів.



У блозі «Альянсу на захист демократії» зазначається, що в статті 68 Гамільтон писав про «захист американського виборчого процесу від іноземного втручання».



«Сьогодні ми стикаємося з іноземним втручанням, який Гамільтон навряд чи міг собі уявити», - йдеться в блозі.

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