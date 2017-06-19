Рада міністрів 28 країн ЄС оголосила намір напрацювати спільні заходи, які можуть застосовуватись для протистояння кібератакам. Такий «портфель з інструментами для кібер-дипломатії»​, серед іншого, може включати і обмежувальні дії, повідомляє Associated Press.

Зв’язок через соціальні медіа використовувався і у війні з Україною, коли після анексії Криму, українських військових бомбили деморалізуючими текстовими повідомленнями​

​

Пентагон, в свою чергу, також висловив стурбованість кібердіяльністю Росії спрямованою, зокрема, проти збройних сил США.

«Поширення спілкування через Інтернет та соціальні медіа збільшили можливість ворожого використання, яке може вплинути на наших співробітників», - йдеться в коментарі Politico речниці Пентагону Лінди Рохас.

Масштаб того, що робить Росія по всьому спектру нашої внутрішньої аудиторії, військової аудиторії є справді астрономічним

За останні роки, Росія значно посилила свою активність, поширюючи пропаганду, дезінформацію та підриваючи довіру до лідерів через хабарництво та шантаж, спрямовані, зокрема, проти збройних сил Сполучених Штатів, повідомляє Politico.

Так, російські державні службовці можуть видавати себе за привабливих дівчат і намагатися налагодити зв’язки з військовими та службовцями Міноборони США через Facebook, щоб розвідати важливу інформацію, або доносити російську пропаганду.

Якщо з’являються люди на сайтах ветеранів і вихваляють Путіна, можете гарантовано твердити, що це тролі – частина армії, яка атакує нас кожного дня

Та сама російська група військових хакерів «Fancy Bear», яка намагалась втрутитись у систему Національного комітету Демократичної партії, також несе відповідальність за оприлюднення в Інтернеті викрадених даних збройних сил США, видаючи себе за прибічників «Ісламської держави» в 2015 році, повідомляє Politico одна з фірм кіберзлочинності.

Хоча військові та підрядники давно були ціллю ворожих кібернападів з-за кордону, російська кампанія характеризується великою інтенсивністю, що особливо посилилась після введення санкцій Заходу у відповідь на анексію Криму, а також використанням новітніх тактик «гібридної війни».

«Масштаб того, що робить Росія по всьому спектру нашої внутрішньої аудиторії, військової аудиторії є справді астрономічним», - сказав колишній командувач об’єднаних сил НАТО генерал Філіп Брідлав.

Зв’язок через соціальні медіа використовувався і у війні з Україною, коли після анексії Криму, українських солдатів бомбили деморалізуючими текстовими повідомленнями, наприклад: «Солдате, ти лише гарматне м’ясо для командування», пише Politico. Така тактика не є новою. Ричард Кларк, в своїй книзі 2010 року повідомляє, що американські військові масовано розсилали електронну пошту солдатам Іраку з закликом здаватись.

Російська пропаганда проникає до інформаційного простору США і через американські Інтернет-cайти. Так, наприклад, американський вебсайт Veterans Today з невеликою аудиторією серед колишніх службовців армії, що також допомагає шукати роботу, оплачувати рахунки, нещодавно укладав нове партнерство – а саме, почав публікувати інформацію розміщену в New Eastern Outlook - урядовому виданні російської Академії наук, і, таким чином, американський сайт почав публікувати заголовки, на кшталт «Український КуклусКлан – новий союзник НАТО», або «Трамп вибачився за напад на Сирію», пише Politico.

Генерал Брідлав пов’язав зростання підтримки Путіна в США з 2015 року з роботою «фабрики тролів»: «Якщо з’являються люди на сайтах ветеранів і вихваляють Путіна, можете гарантовано твердити, що це тролі – частина армії, яка атакує нас кожного дня».

Дивіться також: Трамп підтвердив, що фігурує в розслідуванні російського втручання у вибори в США