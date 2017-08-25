На Техас насувається потенційно катастрофічний ураган «Гарві»

«Гарві» може стати найпотужнішим ураганом в країні за 12 років



Ураган «Гарві» в Мексиканській затоці стрімко набирає сили і може стати найпотужнішим штормом на континентальній території США за останні 12 років, вдаривши по серцю американської нафтопереробної промисловості.



Як очікується, «Гарві» - в даний час ураган другого ступеня - обрушиться на країну ввечері в п'ятницю або вранці в суботу зі швидкістю вітру до 200 км на годину.



Ураган може принести до 97 см дощових опадів в деяких районах Техасу.



Також видано попередження про руйнівні повені для півночі Мексики і Луїзіани.



У зв'язку із загрозою урагану на південному узбережжі Техасу, де проживають 5,8 мільйона людей, проводиться евакуація і школи закриті.



Енергетичні компанії в четвер закрили розташовані на узбережжі нафтопереробні підприємства, евакуювали працівників з офшорних платформ в Мексиканській затоці і припинили буріння на півдні Техасу.



За прогнозами Національного центру з ураганів, «Гарві» досягне берегів США в статусі урагану третьої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, ставши першим потужним ураганом на континентальній території США з часів урагану «Вілма», який обрушився на Флориду в 2005 році.

Дивіться також: Як українці у Каліфорнії відзначили День Незалежності України