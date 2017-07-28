База Центрального командування США перебуває під постійною загрозою підтоплення

Видання The Washington Post оприлюднило матеріал, у якому звертає увагу на те, що міська інфраструктура навколо затоки Тампа, що у Мексиканській затоці у Флориді, перебуває під загрозою знищення у разі потужного урагану. Міська агломерація навколо міста Тампа загалом нараховує понад 3 мільйони осіб.

Тут також розшатовано базу ВПС США МакДілл на якій знаходиться Центральне командування збройних сил США та Головне управління військ спеціального призначення Міноборони США.

"Це одна із найбільш вразливих, до екстремальних погодних явищ та підйому рівня моря, територій у США. Глобальне потерпління ймовірно призведе до посилення обох цих факторів", - відзначає відео сюжет опублікований The Washington Post.

"Затока Тампа не ставала жертвою потужного урагану з 1921 року, але чимало разів опинялась на волосинці. Деякі науковці кажуть, що небезпеки вдавалось уникати через розташування, інші кажуть, що причиною є банальне везіння. Більшість погоджується, що місту реально загрожує великий шторм", - йдеться у сюжеті.

Відповідно до симуляції підготовленої Регіональною радою Тампи у 2010 році, у разі якщо дана місцевість опиниться у зоні урагану 5-ї категорії (найвища за шкалою Саффіра-Сімпсона і передбачає швидкість вітру у понад 70 метрів на секунду - прим. ГА), там буде знищено до 2 мільйонів будівель, загине понад 2000 осіб.

Сайти військової бази МакДілл та Центрального командування збройних сил США містять детальні вказівки для персоналу на випадок ураганів різної категорії.

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