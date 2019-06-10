Падіння гелікоптера на хмарочос у Нью-Йорку: що відомо станом на зараз?

У Нью-Йорку гелікоптер марки Agusta A109E впав на дах будинку, що розташований за адресою: 787th 7 Ave. За останніми даними, в результаті жорсткої посадки загинув пілот. Інцидент стався о 13:45 за місцевим часом.

Якщо ви житель Нью-Йорка, ви відчуваєте певний рівень посттравматичного розладу після 11 вересня.

За даними Федеральної авіаційної адміністрації США, на борту, окрім пілота, нікого не було.

Губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо заявив, що в будівлі ніхто не постраждав. Також очільник штату додав: "Якщо ви житель Нью-Йорка, ви відчуваєте певний рівень посттравматичного розладу після 11 вересня".

Вулиці між Times Square та Central Park були перекриті. Наразі рух автомобілів та пішоходів відновлено.

Президенту Дональду Трампу доклали про інцидент. У Twitter глава Білого дому зазначив: "Співробітники надзвичайних служб роблять феноменальну роботу на місці події. Спасибі за те, що ви робите 24/7/365. Адміністрація Трампа готова на все".

Національна рада США з транспортної безпеки буде відповідати за розслідування. Її співробітники визначать ймовірну причину аварії.

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