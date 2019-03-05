Гельсінська Комісія США: Допомога Україні та програма МВФ під загрозою, через рішення КС про незаконне збагачення

Рішення Конституційного суду України про скасування відповідальності за незаконне збагачення в Кримінальному кодексі ставить під загрозу міжнародну допомогу та підтримку Україні, зокрема від МВФ, заявив голова Комісії з питань безпеки та співпраці в Європі (Гельсінська комісія США) конгресмен США Елсі Гастінґс.

"Я з глибоким розчаруванням дізнався про рішення Конституційного суду України скасувати положення про незаконне збагачення", - йдеться в заяві Гарстінґса у відповідь на запит Української служби "Голосу Америки".

Американський законодавець переконаний, що це рішення шкодить подоланню корупції і може негативно вплинути на міжнародну підтримку України. "Це рішення руйнує важку роботу, що проводиться в Україні, щоб приборкати інституційну корупцію і продовжити процес реформ. Це також ставить під загрозу міжнародну допомогу та підтримку Україні, зокрема, з МВФ", - йдеться в заяві.

Значною поразкою у боротьбі з корупцією в Україні назвали скасування відповідальності за незаконне збагачення також і посли країн Великої сімки в Україні та Світовий банк.

Постанова поставила під загрозу завершення десятків розслідувань та кримінальних переслідувань за незаконне збагачення, підкреслюють посадовці в спільній заяві, розміщеній в соцмережах.

Вони закликали Україну поновити відповідальність за незаконне збагачення і знайти спосіб відновити розслідування.

Дипломати також відзначили, що в міжнародній практиці все більше застосовується кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. "Незаконне збагачення – не новий злочин. Ще у 2010 році понад 40 країн криміналізували незаконне збагачення і відтоді багато інших юрисдикцій включили цей злочин до свого кримінального законодавства. Суди в усьому світі визнали, що покарання за незаконне збагачення – це потужний інструмент у боротьбі з корупцією, який водночас зберігає повагу до основних прав людини та конституційних принципів, таких як презумпція невинуватості, гарантія проти примушення до самообвинувачення та правова визначеність", - йдеться в заяві.

Європейський Союз приєднався до заяви, зазначивши, що ЄС є частиною Великої сімки.

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