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- Голос Америки
Законодавці США просять Байдена переконати НАТО прийняти Україну якнайшвидше
Гельсінська комісія США (Комісія з питань безпеки та співпраці в Європі) закликала президента Джо Байдена сприяти отриманню Україною конкретного і досяжного шляху до членства в НАТО – уже на найближчому саміті Альянсу у липні.
Члени Комісії, американські законодавці, просять президента співпрацювати з союзниками по НАТО, щоб забезпечити чіткий план для України, необхідний для вступу до Альянсу. Вони надіслали президентові США листа з таким проханням.
Листа підписали впливові політики США, сенатори і конгресмени від Демократичної і Республіканської партій: Джо Вілсон, Стів Коен, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхаус, Майк Лоулер, Річард Гадсон, Ліндсі Грем, Ллойд Доггет, Майк Квіглі, Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Томас Кін, Шейла Джексон Лі.
У листі наголошується на цінності, яку Україна додасть НАТО “як взірець стійкості” та “головна військова сила, яка протистояла Росії на полі бою”.
Підписанти наголошують, що якщо саміт НАТО в Мадриді 2022 року сформував єдність Альянсу перед обличчям повномасштабної агресивної війни Росії проти України (а також самої ідеї цілісної, вільної та мирної Європи), то цьогорічний саміт “ставить перед Атлантичним альянсом завдання закласти важливу основу для відновлення цього миру, його розширення та створення нових механізмів для його дотримання”.
Гельсінська комісія США просить забезпечити Україні “конкретний та найкоротший шлях до членства в НАТО, як тільки це дозволять умови”.
Від цього, кажуть законодавці, залежить відновлення України та довгострокова безпека Європи.
Україна в НАТО стане провідною військовою силою та єдиною європейською державою, яка протистояла російським військам на полі бою після закінчення Холодної війни — і перемогла.Гельсинська комісія США
“Україна в НАТО стане провідною військовою силою та єдиною європейською державою, яка протистояла російським військам на полі бою після закінчення Холодної війни — і перемогла. Українське членство також стане потужним виявом наших спільних цінностей і солідарності з демократичним, відкритим суспільством, яке продемонструвало надзвичайну стійкість перед обличчям нестерпного”, - йдеться у листі.
На думку членів Комісії, поступ щодо інтеграції України до НАТО не відбудеться без лідерства США.
Як повідомляв Голос Америки, канцлер Німеччини Олаф Шольц 21 червня пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, але відкинув ідеї про швидкий вступ до НАТО.
Натомість екс-генсек НАТО і колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен того ж дня заявив, що перебування у стані очікування на запрошення до НАТО - це не є безпечне місце для України.
На його думку, неспроможність розширити гарантії безпеки Україні з боку НАТО підбурює президента РФ Володимира Путіна до дій, а не запобігає його агресивній політиці, як це формулюють ті, хто побоюється, що вступ України до НАТО “провокуватиме” Росію.
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- Голос Америки
Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС - Зеленський. МАГАТЕ заявляло, що знає про попередні випадки мінування
Росія розглядає сценарій терористичного акту на окупованій Запорізькій атомній електростанції станції з викидом радіації. Про це із посиланням на дані ГУР та СБУ заявив президент України Володимир Зеленський.
"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Два пункти. Російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся. І ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами, – на Запорізькій атомній станції".
Він стверджує, що російські сили "все підготували для цього", й нагадав, що Росія використовує окуповану ЗАЕС як елемент у своїй агресії, зокрема "прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю та військових".
За словами Зеленського, ГУР та СБУ "зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби Каховської ГЕС: "І, що важливо, ще минулого року ми попереджали світ, що Росія готує такий теракт".
Український президент підкреслив, що Київ передає наявну інформацію іншим країнам та міжнародним організаціям, щоб не допустити аварії на ядерному важливому об'єкті.
У Кремлі заяву про те, що Росія готує теракт на ЗАЕС назвали "черговою брехнею" і заявили, що нещодавно Міжнародна агенція з ядерної енергетики здійснила візит на станцію.
МАГАТЕ: відомо про попереднє мінування території ЗАЕС
Напередодні МАГАТЕ, що посилило спостережну місію на окупованій російськими силами ЗАЕС, заявило, що в організації знають "про повідомлення про мінування біля ставка-охолоджувача" станції. "Під час візиту генерального директора (на території), включно зі ставком-охолоджувачем, мін виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, були розміщені з оборонною метою", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", – сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.
Він додав: "Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно крихка. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти гарантувати ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами".
Київ: росіяни продовжують мінування
Раніше начальник ГРУ Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив, що росіяни замінували охолоджувач Запорізької АЕС: "Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність того, що будуть значні проблеми".
Нині радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter: "Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню".
За його словами, "до цієї стратегії належать і спроби ударів «Кинджалів» по дамбі в Кривому Розі", а "нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами". "Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу", - додав він.
Днями президент США Джо Байден назвав "реальною" загрозу того, що російський президент Володимир Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю. А також він різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок "абсолютно безвідповідальним". МЗС Росії заявило, що ядерна зброя буде розміщена в Білорусі "безстроково".
У статті використано матеріали Reuters
"Ми бачимо героїв у бізнесі", – Андрій Гундер. Відео
"49% з наших компаній зазнали пошкодження або офісів, або заводів. Але відбудова вже почалася… Ми бачимо героїзм українських Збройних Сил і ми бачимо героїв у бізнесі", – президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер
Західні оборонні компанії обережно поставились до пропозицій відкрити виробництво в Україні - Reuters
ПАРИЖ (Reuters) – Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але лише після війни, кажуть керівники компаній, з якими Reuters поспілкувався на Паризькому авіашоу.
Україна активно намагається збільшити свій арсенал зброї, від безпілотників і боєприпасів до танків, борючись проти вторгнення Росії. Вона також прагне збільшити можливості працевлаштування та стабілізувати економіку, зруйновану війною.
У понеділок заступник українського міністра повідомив Reuters, що Київ веде переговори з оборонними компаніями Німеччини, Франції, Італії та Східної Європи про потенційне виробництво зброї в Україні.
Але керівники компаній на найбільшій у світі зустрічі аерокосмічної промисловості сказали, що наразі ризик занадто високий.
«Треба просто дивитись на ситуацію ширше... і про ризик, пов’язаний із цим спільним виробництвом», — сказав Грег Улмер, який очолює аеронавігаційний бізнес американського оборонного гіганта Lockheed Martin і не знав про перемовини з Україною щодо спільного виробництва.
Представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу, а один додав, що його компанія готова підписати лист про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення військових дій.
Але жоден з опитаних не виявив зацікавленості інвестувати поки триває війна, оскільки безпека є головною проблемою.
НЕЛЕГКЕ ЗАВДАННЯ
Німецька Rheinmetall заявила минулого місяця, що створила спільне підприємство з українським державним конгломератом «Укроборонпром» для будівництва та ремонту танків в Україні.
У травні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з британською компанією BAE Systems над створенням української бази для виробництва та ремонту озброєнь від танків до артилерії.
Але керівники відзначили, що ремонтні майданчики легше створити, ніж повномасштабні лінії збірки.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, близький соратник нинішнього президента Путіна, заявив, що Росія у відповідь завдасть удару по будь-якому об’єкту Rheinmetall, створеному в Україні.
«Потрібний час, як і в будь-якій країні, щоб оцінити, хто є правильними партнерами, хто що може зробити. І робити це під час війни – непросте завдання», – сказав Мікаель Йоханссон, генеральний директор шведської компанії Saab.
Українські офіційні особи відмовилися коментувати занепокоєння оборонних компаній або сказати, чи пропонують вони страхування чи інші стимули для інвестицій.
Основні страхові компанії, як правило, виключають Україну з полісів, кажучи, що ризики занадто великі, хоча Британія та Франція окремо заявили в середу, що планують механізми страхування від воєнних ризиків, щоб допомогти Україні відновитися.
Міністерства оборони Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії відмовилися коментувати будь-яке потенційне виробництво зброї в Україні.
«Ми прагнемо підтримувати Україну... включно з її зусиллями відновлення промислової бази. На даний час у нас немає конкретної або додаткової інформації щодо спільного виробництва в оборонній сфері», — сказав Reuters високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.
ПІДТРИМКА ЗДАЛЕКУ
Проте багато керівників бачать потенційну велику можливість в Україні після закінчення конфлікту.
«Ми знаємо, що є висококваліфікована робоча сила, люди, які прагнуть вчитися, надзвичайно винахідливі та мають культуру виконання завдань», — сказав Рікардо Мендес, генеральний директор британської та португальської компанії дронів TEKEVER.
TEKEVER не має конкретних планів щодо своєї післявоєнної діяльності, але заявила, що має намір «інвестувати та зробити значний внесок у розвиток української промислової бази безпілотників».
Деякі керівники попереджали, що існуючі правила можуть обмежити можливості компаній працювати з українською промисловістю навіть після війни.
«Коли мова йде про спільне виробництво, уряд США дивиться на ці речі дуже уважно... і завжди з огляду на те, щоб переконатися, що ми не повністю передаємо всі технічні ноу-хау іноземному партнеру», — сказала Нікола Джонсон, старший директор із зв’язків з урядом американського виробника безпілотників General Atomics.
Але на думку аналітиків, озвучити цю ідею на ранній стадії може бути мудрим кроком. Якщо війна закінчиться наступного року, стратегія України може допомогти почати дискусії про будівництво оборонної промисловості в мирний час.
«Це чудова ідея. Це лише питання часу», — сказав Річард Абулафія, аерокосмічний аналітик AeroDynamic Advisories.
«У довгостроковій перспективі головною метою буде залучення України до західної промислової екосистеми і, можливо, навіть до політичного та військового альянсу», - додав він.
Але наразі більшість виробників хочуть і надалі підтримувати Україну зброєю здалеку.
«Ніколи не кажи ніколи, чи не так? Але зараз основна увага зосереджена на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно», — сказав Кріс Каліо, головний операційний директор оборонної компанії США RTX.
- Голос Америки
Шольц пообіцяв Києву безпекові гарантії, але відкинув ідею швидкого вступу України у НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, але відкинув ідеї про швидкий вступ до НАТО.
"Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію", - сказав Шольц німецьким законодавцям у виступі в парламенті, додавши, що уряд у Києві сам визнав, що країна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.
"Тому я пропоную зосередитися на першому пріоритеті (під час саміту НАТО) у Вільнюсі, а саме на зміцненні військової сили України", - додав Шольц.
За його словами, Берлін і партнери з G7 і Європейського Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки Києву.
"Наша мета - це... стійка військова підтримка України, в тому числі сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії", - сказав він.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Велика Британія "підтримає" вступ України до НАТО за спрощеною процедурою. Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery - Відновлення України припустив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства для приєднання до Альянсу.
При цьому нещодавнє висловлювання французького президента Еммануеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО ніж раніше.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після нарад міністрів оборони 15-16 червня в Брюсселі сказав, що у Вільнюсі союзники "не будуть обговорювати запрошення" України в НАТО, а натомість йтиметься про, як він висловився, "наближення України до НАТО".
Готуючись до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня західні лідери намагаються узгодити відповідь на заклики України запропонувати їй чіткий "шлях" до вступу в Альянс, який вона могла б швидко пройти одразу, як буде усунутий чинник російської війни.
У статті використано матеріали Reuters
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