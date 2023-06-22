Законодавці США просять Байдена переконати НАТО прийняти Україну якнайшвидше

Гельсінська комісія США (Комісія з питань безпеки та співпраці в Європі) закликала президента Джо Байдена сприяти отриманню Україною конкретного і досяжного шляху до членства в НАТО – уже на найближчому саміті Альянсу у липні.

Члени Комісії, американські законодавці, просять президента співпрацювати з союзниками по НАТО, щоб забезпечити чіткий план для України, необхідний для вступу до Альянсу. Вони надіслали президентові США листа з таким проханням.

Листа підписали впливові політики США, сенатори і конгресмени від Демократичної і Республіканської партій: Джо Вілсон, Стів Коен, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхаус, Майк Лоулер, Річард Гадсон, Ліндсі Грем, Ллойд Доггет, Майк Квіглі, Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Томас Кін, Шейла Джексон Лі.

У листі наголошується на цінності, яку Україна додасть НАТО “як взірець стійкості” та “головна військова сила, яка протистояла Росії на полі бою”.

Підписанти наголошують, що якщо саміт НАТО в Мадриді 2022 року сформував єдність Альянсу перед обличчям повномасштабної агресивної війни Росії проти України (а також самої ідеї цілісної, вільної та мирної Європи), то цьогорічний саміт “ставить перед Атлантичним альянсом завдання закласти важливу основу для відновлення цього миру, його розширення та створення нових механізмів для його дотримання”.

Гельсінська комісія США просить забезпечити Україні “конкретний та найкоротший шлях до членства в НАТО, як тільки це дозволять умови”.

Від цього, кажуть законодавці, залежить відновлення України та довгострокова безпека Європи.

Україна в НАТО стане провідною військовою силою та єдиною європейською державою, яка протистояла російським військам на полі бою після закінчення Холодної війни — і перемогла.

“Україна в НАТО стане провідною військовою силою та єдиною європейською державою, яка протистояла російським військам на полі бою після закінчення Холодної війни — і перемогла. Українське членство також стане потужним виявом наших спільних цінностей і солідарності з демократичним, відкритим суспільством, яке продемонструвало надзвичайну стійкість перед обличчям нестерпного”, - йдеться у листі.

На думку членів Комісії, поступ щодо інтеграції України до НАТО не відбудеться без лідерства США.

Як повідомляв Голос Америки, канцлер Німеччини Олаф Шольц 21 червня пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, але відкинув ідеї про швидкий вступ до НАТО.

Натомість екс-генсек НАТО і колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен того ж дня заявив, що перебування у стані очікування на запрошення до НАТО - це не є безпечне місце для України.

На його думку, неспроможність розширити гарантії безпеки Україні з боку НАТО підбурює президента РФ Володимира Путіна до дій, а не запобігає його агресивній політиці, як це формулюють ті, хто побоюється, що вступ України до НАТО “провокуватиме” Росію.