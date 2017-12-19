Генасамблея ООН голосуватиме за оновлений проект резолюції щодо Криму - Представництво України

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй розгляне 19 грудня український проект резолюції про стан прав людини в анексованому Росією Криму.

Про це повідомляє Представництво України при ООН на сторінці у Twitter.

Згідно з повідомленням, проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує ретроактивне застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Також проект засуджує відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, попри відповідний мандат, та відзначає позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів і правозахисників.

У документі також міститься прохання до генсекретаря ООН скоординувати дії структур ООН з метою забезпечення імплементації положень цієї резолюції.

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