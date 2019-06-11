42% працевлаштованих жінок у США заявляють, що вони стикалися з гендерною дискримінацією на роботі. Такими є дані опитування, проведеного дослідницьким центром Pew.

Жінки стверджують, що їм платили менше, ніж чоловікам, за ту саму роботу, не давали важливих завдань, менше підтримували тощо.

Згідно з опитуванням, жінки вдвічі більше жінок говорить, що мали такий досвід (42% в порівнянні з 22% серед чоловіків).

Найбільша різниця пов’язана з доходами. 25% жінок заявляють, що заробляли менше, ніж чоловіки за ту саму роботу, і лише 5% чоловіків говорять те саме щодо жінок.

В опитуванні взяло участь майже 5000 осіб.

Дивіться також: Як жінки Нью-Йорка збираються виправляти гендерну нерівність серед пам’ятників