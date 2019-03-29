Більшість американців бачить жінок рівними чоловікам у політиці – опитування

84% американців вважають, що жінки емоційно так само підходять для політики, як і чоловіки. На це вказує нове опитування, проведене General Social Survey.

Чверть американців вважає, що чоловікам краще працювати, а жінкам залишатися вдома – найнижчий рівень з моменту, коли це питання було поставлене вперше в 1985 році. Приблизно стільки ж – 28% – кажуть, що діти дошкільного віку страждають, якщо їхня мама працює. Для порівняння, в 1985 році те саме сказали 53%.

Частка американців, які кажуть, що жінки так само підходять для політики, як чоловіки, збільшилася на 6 відсотків з 2016 року, коли Гілларі Клінтон стала першою жінкою, яка виграла президентську номінацію однієї з основних партій, і на 14 відсоткових пунктів із 2008 року, коли вона програла праймериз Бараку Обамі. У 1974 році лише 49% відповіли "так".

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