Трамп підтримав фінансування Спеціальної Олімпіади після критики спроб відмовити змаганням у коштах

Президент США Дональд Трамп заперечив своїй бюджетній команді і підтримав фінансування Спеціальної Олімпіади після того, як запропоновані скорочення спортивної програми викликали сильну критику як з боку республіканців, так і демократів.

Запропонований Трампом бюджет на 2020 фінансовий рік, який він опублікував на початку цього місяця, призвів би до нульового фінансування Спеціальної Олімпіади, на яку цього фінансового року виділили 17,6 мільйона доларів.

Спеціальна Олімпіада є найбільшою спортивною організацією у світі для дітей та дорослих з вадами розумового розвитку, або фізичними вадами

Не було жодних ознак того, що Конгрес погодиться скасувати фінансування популярної програми Спеціальної Олімпіади, незважаючи на пропозицію Трампа. Він намагався скоротити фінансування і минулого року, але законодавці повернули фінансування до бюджету.

Міністр освіти Бетсі ДеВос намагалася захистити цю пропозицію у своїх свідченнях у Конгресі, а республіканці Трампа та опозиційні демократи засудили цей крок.

Спеціальна Олімпіада є найбільшою спортивною організацією у світі для дітей та дорослих з вадами розумового розвитку, або фізичними вадами.

Я був на Спеціальній Олімпіаді, я думаю, що це неймовірно, і я щойно дозволив фінансування

Розмовляючи з журналістами, Трамп сказав, що почув про полеміку лише у четвер вранці.

«Я був на Спеціальній Олімпіаді, я думаю, що це неймовірно, і я щойно дозволив фінансування, – сказав Трамп. – Я чув про це сьогодні вранці. Я обійшов своїх людей. Ми фінансуємо Спеціальну Олімпіаду».

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