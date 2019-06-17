Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Як військо США зламало гендерні бар'єри, - екс-голова Пентагону

Кадет звітує в Американській військовій академії Вест-Пойнт

Показати коментарі

Збройні сили змагаються на ринку праці, щоб привабити найбільш талановитих. Управління людьми – важлива функція у війську, що налічує більше персоналу, ніж такі компанії, як Макдональдз, Амазон та Дженерал Електрик разом, пише в своїй статті колишній міністр оборони США Еш Картер.

Колишній голова Пентагону Еш Картер
Колишній голова Пентагону Еш Картер

Рішення відкрити всі посади в Американському війську для жінок далось йому нелегко, згадує Картер.

Станом на лютий 2015 року, 10% всіх військових посад були закриті для жінок. За чоловіками були зарезервовані ролі в артилерії, піхоті та деякі посади підрозділів спецпризначення.

Однак, все більше жінок, ризикуючи життям, несуть службу в американському війську. Більше 300 000 жінок взяли участь в операціях в Іраку та Афганістані за останні 20 років.

Жінки служили кулеметницями на Humvees та вертольотах в боротьбі з бойовиками, патрулювали вулиці з автоматами, знешкоджували вибухові пристрої, вели конвої у бій і керували бойовими гелікоптерами, пише колишній посадовець. Деякі жінки збирають розвіддані для підрозділів Морських котиків. Тепер жінки управляють літаками над Сирією, Іраком та Афганістаном, нагадує він.

Відео: Мама в окопах: історія легендарної жінки-штурмовика батальйону «Айдар»

Мама в окопах: історія легендарної жінки-штурмовика батальйону «Айдар». Відео
Embed
Мама в окопах: історія легендарної жінки-штурмовика батальйону «Айдар». Відео

No media source currently available

0:00 0:03:36 0:00
Direct link

Разом, більше 10 000 відзнак про участь у бойових діях та бронзових зірок було присуджено жінкам. Дві жінки отримали другу за значенням нагороду країни – Срібну зірку з часів Другої світової. Більше 1000 жінок поранено в бою з 2008 року. На березень 2018 року, 168 жінок віддали життя за країну, йдеться в статті.

Картер згадує свою роль в тому, щоб дозволити жінкам брати участь у військових місіях, що передбачають прямий бій на землі. Його переконали зняти заборону для жінок виконувати такі місії два аргументи:

  1. Можливість обрати найкращого службовця для певної місії, незважаючи на стать.
  2. Можливість утримувати жінок в збройних силах, які найкраще виявили себе на службі, адже бойовий досвід часто є важливим для просування по службі і мотивує жінок поступати до збройних сил.
/**/ /**/ /**/ Постер показу фільму "Жінки Майдану"
Дивіться також:

Історії українських жінок крають серце, вражають, - конгресвумен США

Після відкриття всіх бойових посад для жінок в Німеччині в 2001 році, кількість жінок, які виявили бажання служити в збройних силах зросло втричі.

Єдиним видом збройних сил, командир яких висловлював застереження проти відкриття всіх посад для жінок – була морська піхота. згадує Картер. Однак, після докладного вивчення цього питання, він вирішив відкрити для жінок і можливість служити в цих підрозділах і не шкодує про прийняте рішення.

Дивіться також: ​Чи потрібні гендерні квоти на виборах до Верховної Ради? Відео

Чи потрібні ґендерні квоти на виборах до Верховної Ради? Відео
Embed
Чи потрібні ґендерні квоти на виборах до Верховної Ради? Відео

No media source currently available

0:00 0:04:23 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG