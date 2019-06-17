Як військо США зламало гендерні бар'єри, - екс-голова Пентагону

Збройні сили змагаються на ринку праці, щоб привабити найбільш талановитих. Управління людьми – важлива функція у війську, що налічує більше персоналу, ніж такі компанії, як Макдональдз, Амазон та Дженерал Електрик разом, пише в своїй статті колишній міністр оборони США Еш Картер.

Рішення відкрити всі посади в Американському війську для жінок далось йому нелегко, згадує Картер.

Станом на лютий 2015 року, 10% всіх військових посад були закриті для жінок. За чоловіками були зарезервовані ролі в артилерії, піхоті та деякі посади підрозділів спецпризначення.

Однак, все більше жінок, ризикуючи життям, несуть службу в американському війську. Більше 300 000 жінок взяли участь в операціях в Іраку та Афганістані за останні 20 років.

Жінки служили кулеметницями на Humvees та вертольотах в боротьбі з бойовиками, патрулювали вулиці з автоматами, знешкоджували вибухові пристрої, вели конвої у бій і керували бойовими гелікоптерами, пише колишній посадовець. Деякі жінки збирають розвіддані для підрозділів Морських котиків. Тепер жінки управляють літаками над Сирією, Іраком та Афганістаном, нагадує він.

Відео: Мама в окопах: історія легендарної жінки-штурмовика батальйону «Айдар»

Разом, більше 10 000 відзнак про участь у бойових діях та бронзових зірок було присуджено жінкам. Дві жінки отримали другу за значенням нагороду країни – Срібну зірку з часів Другої світової. Більше 1000 жінок поранено в бою з 2008 року. На березень 2018 року, 168 жінок віддали життя за країну, йдеться в статті.

Картер згадує свою роль в тому, щоб дозволити жінкам брати участь у військових місіях, що передбачають прямий бій на землі. Його переконали зняти заборону для жінок виконувати такі місії два аргументи:

Можливість обрати найкращого службовця для певної місії, незважаючи на стать. Можливість утримувати жінок в збройних силах, які найкраще виявили себе на службі, адже бойовий досвід часто є важливим для просування по службі і мотивує жінок поступати до збройних сил.

Після відкриття всіх бойових посад для жінок в Німеччині в 2001 році, кількість жінок, які виявили бажання служити в збройних силах зросло втричі.

Єдиним видом збройних сил, командир яких висловлював застереження проти відкриття всіх посад для жінок – була морська піхота. згадує Картер. Однак, після докладного вивчення цього питання, він вирішив відкрити для жінок і можливість служити в цих підрозділах і не шкодує про прийняте рішення.

Дивіться також: ​Чи потрібні гендерні квоти на виборах до Верховної Ради? Відео