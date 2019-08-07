Екс-посол США в Україні: важливий не факт спілкування Зеленського з Путіним, а його зміст

Колишній посол США в Україні та аналітик дослідницького центру "Атлантична Рада" Джон Гербст заявив, що не бачить проблеми в телефонних розмовах Зеленського з Путіним. Про це він сказав, відповідаючи на запитання Голосу Америки, як він оцінює те, що президент України Зеленський вже двічі розмовляв по телефону з Путіним, попри застереження західних дипломатів та експертів.

Питання в тому, що Зеленський каже

“Я не знаю, хто з західних дипломатів чи експертів рекомендував Зеленському не поспішати з комунікацією з Путіним і чому. Я б сказав, що така порада не є безпідставною. Але такий спосіб - не єдиний розумний шлях підняти цю проблему. Я думаю, що нема проблеми в дзвінку Зеленського до Путіна, питання в тому, що Зеленський каже.

Зеленський очевидно є в кращій позиції для вирішення питань з Путіним, ніж Порошенко. Зеленський на 20 років молодший. Він не радянська людина, він формувався як особистість не за радянських часів”, - сказав Джон Гербст.

Бажання і наполегливість знайти дипломатичне рішення не має відбуватись коштом поступок критично важливими інтересами

Також колишній дипломат прокоментував звернення Зеленського до Макрона та Меркель якомога швидше зібратись у форматі “Нормандської четвірки”.

“Я думаю, для Зеленського показати свої старання знайти рішення через переговори - це добре. Але є одне важливе “але”. Бажання й наполегливість знайти дипломатичне рішення не має відбуватись коштом поступок критично важливими інтересами”, - сказав Джон Гербст в коментарі Голосу Америки.

Дивіться також: Новий меморандум США з Україною і коли чекати нові джавеліни