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Персонажа нових "Зоряних воєн" назвали на честь героя, який загинув під час стрілянини в американському університеті

Родина Райлі Гавелла після пам'ятної служби в травні 2019 року

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21-річний чоловік Райлі Гавелл, який загинув у квітні цього року, намагаючись зупинити стрілянину в американському університеті Північної Кароліни, своїми діями врятував інших студентів, запобігши більшим жертвам.

Гавелл відволік увагу особи, які відкрила вогонь у навчальному приміщенні університету Північної Кароліни і завадив їй вбити більше людей. Поліція назвала Райлі Гавелла героєм, зауваживши: "його самопожертва врятувала життя".

Гавелл був палким прихильником популярної американської кіноепопеї "Зоряні війни". Тепер ім'ям Райлі студія Lucasfilm назвала персонажа свого нового фільму "Зоряни війни: Сходження Скайвокера".

Так описує персонажа названого на честь Гавелла The Charlotte Observer. "Джедай Майстер та історик Рай-Лі Гавелл", якому "належать одні з найдавніших досліджень Сили".

У травні Lucasfilm надіслала лист до родини Гавелла, повідомляє АР. "В якості невеликої данини, наша група внесла варіант ім'я Райлі в якості персонажа галактики Зоряних Воєн", - написала студія в листі, додавши побажання, щоб "Сила завжди була з Райлі та його родиною".

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