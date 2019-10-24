Зміна клімату допомагає Росії та Китаю вести гібридні війни – британська дослідниця

Зростання потоку біженців, екстремальні погодні явища та зменшення надійності постачання їжі – ці фактори вже використовують ті, хто хоче послабити США та союзників, наголошує британська дослідниця в сфері оборони Елізабет Броу у статті для американського оборонного видання Defense One.

Вона закликає країни визнати нагальність проблеми і розробити програму дій.

Щоб проілюструвати те, як політизують кліматичні явища, дослідниця наводить приклад Бразилії, де президент Хаїр Болсонаро різко відреагував на пропозиції країн Великої сімки допомогти долати нищівні пожежі в джунглях Амазонії. Болсонаро звинуватив країни Заходу в ставлення до Бразилії, як до колонії.

В середньому 21,8 мільйона людей щороку вимушені полишати свої домівки, через зміну клімату, цитує Броу дані дослідження ООН. Особливо відчутно зміна клімату впливає на Африку та Азію.

Авторка наголошує на негативній ролі, яку китайські проекти відіграють в Африці. Вона наводить слова голови неурядової організації екологічного спрямування Born Gree Говарда Джонса.

"В деяких країнах Африки ми вже бачимо, що фінансовані та впроваджувані Китаєм проекти шкодять сільським поселенням. Ці проекти змінюють течії цілих систем річок і гарну землю починають використовувати для експорту продуктів харчування та ресурсів до Китаю. Поряд зі зміною клімату і бідністю, це створює велику проблему. Чи Китай дбатиме?" – говорить Джонс.

Росія також використовує нестабільність і поширює свій вплив на Африку. Росія намагалась втрутитись у вибори в 17 африканських країнах.

Дивіться також: НАТО збільшує допомогу Україні, - Столтенберґ